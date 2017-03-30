20 бесподобных фотографий, сделанных в нужный момент
Есть такие счастливчики, которые умудряются удачно подловить момент или подобрать ракурс, — смотря на их снимки, понимаешь, что так везет лишь раз в жизни. Причем для этого не обязательно быть профессиональным фотографом: главное — вовремя нажать на кнопку.
AdMe.ru ценит способность творчески воспринимать окружающий мир, поэтому периодически мы собираем все самые необычные фотографии.
Улыбочку! И сделай лицо попроще.
Давай плавать вместе!
Началось.
Гуффи, это ты?
Нет, я сегодня не лошадь, я — ракета!
Мгновенная карма.
Я даже засомневался.
Вот такую красавицу я вырастил!
Эй, парень, одолжи шапку!
Дети растут слишком быстро.
Показалось.
Погода теплая, местами небольшие коты.
Микки Маус уже не тот.
Голову где-то забыла, бывает.
А тут чья-то голова нашлась и требует колы.
А как глаза похожи!
Ничего не знаю, я пошел купаться!
Привет, человек!
Мне идут эти очки?
Вот это я понимаю, удачное фото!
Проверка безопасности полета.
Привет!
Фото на превью Graeme Guy, reddit