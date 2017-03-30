20 бесподобных фотографий, сделанных в нужный момент

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Есть такие счастливчики, которые умудряются удачно подловить момент или подобрать ракурс, — смотря на их снимки, понимаешь, что так везет лишь раз в жизни. Причем для этого не обязательно быть профессиональным фотографом: главное — вовремя нажать на кнопку.

AdMe.ru ценит способность творчески воспринимать окружающий мир, поэтому периодически мы собираем все самые необычные фотографии.

Улыбочку! И сделай лицо попроще.

Давай плавать вместе!

Началось.

Гуффи, это ты?

Нет, я сегодня не лошадь, я — ракета!

Мгновенная карма.

Я даже засомневался.

Вот такую красавицу я вырастил!

Эй, парень, одолжи шапку!

Дети растут слишком быстро.

Показалось.

Погода теплая, местами небольшие коты.

Микки Маус уже не тот.

Голову где-то забыла, бывает.

А тут чья-то голова нашлась и требует колы.

А как глаза похожи!

Ничего не знаю, я пошел купаться!

Привет, человек!

Мне идут эти очки?

Вот это я понимаю, удачное фото!

Проверка безопасности полета.

Привет!