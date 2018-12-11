20+ фото, на которых застыли ярчайшие моменты прошлого века

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Главное отличие мастеров фотографии от любителей — страсть, одержимость своей профессией. Они идут на любые жертвы, чтобы запечатлеть исторический момент. Благодаря таким людям мы имеем возможность увидеть события, которые произошли полвека, а то и век назад, например празднование окончания Первой мировой войны. А самое главное, что эти кадры созданы без вмешательства цифровой обработки, и поэтому они так правдивы.

AdMe.ru делится уникальными снимками из прошлого, которые никого не оставят равнодушным. А в конце статьи вас ждет пара интересных бонусов.

21. Первый конкурс красоты в СССР, 1988

20. Отпечаток самолета камикадзе на судне HMS Sussex, 1945

19. 100 лет назад граждане вышли на улицы Антверпена спустя несколько часов после капитуляции немцев и окончания Первой мировой войны. Бельгия, 11 ноября 1918

18. Офицер полиции Джон Шаттлворт стоит по пояс в воде во время паводка, Кембридж, Онтарио, 1974

17. Майкл Джексон за рулем электромобиля во время мероприятия для детей-сирот на ранчо «Неверленд», 1994

16. Фрэнк Херли в пещере, высеченной у моря в ледяной стене возле бухты Содружества, 1911–1914

15. Билл и Хиллари Клинтон в день свадьбы, 1975

14. Председатель Союза кинематографистов (СК) России, кинорежиссер Никита Михалков во время пленума СК России в Центральном доме кино, 1999

13. Медсестры в бомбоубежищах между больничными палатами, Франция, 1918

12. Джордж Уиллиг забирается на Южную башню Всемирного торгового центра. По завершении восхождения он был арестован и оштрафован на $ 1,1 за каждый пройденный этаж, 1977

11. Нищий бежит за каретой короля Георга V, 1920

10. Мастер по спецэффектам Арнольд Гиллеспи на съемках фильма «Бен-Гур», 1959

9. Девушки делают «коктейли Молотова» во время схватки за Богсайд, Северная Ирландия, 1969

8. Бульдог на страже возле многоквартирного дома в Лондоне, 1940

7. Ученый из Австралийской антарктической экспедиции Гарольд Гамильтон со скелетом морского льва, 1913

6. Артур Сойер с детенышами морского слона. Фото во время экспедиции сделал Гарольд Гамильтон, 1912

5. Советские солдаты стреляют по самолету противника, 1943

4. Доктор Гай Брюстер в пуленепробиваемой броне, 1917

3. Овиц — единственная семья, целиком выжившая в лагере Освенцим, где над ними проводил эксперименты доктор Менгеле, 1950

2. Адские рудники во время бразильской золотой лихорадки

1. Работница текстильной фабрики, CCCР, 1960

Бонус: Бранденбургские ворота 80 лет спустя

Бонус от автора: свадьба моих дедушки и бабушки, село Пологрудово, Тарский район, СССР, 1958

Какая из фотографий впечатлила вас больше всего?