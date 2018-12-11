20+ фото, на которых застыли ярчайшие моменты прошлого века
Главное отличие мастеров фотографии от любителей — страсть, одержимость своей профессией. Они идут на любые жертвы, чтобы запечатлеть исторический момент. Благодаря таким людям мы имеем возможность увидеть события, которые произошли полвека, а то и век назад, например празднование окончания Первой мировой войны. А самое главное, что эти кадры созданы без вмешательства цифровой обработки, и поэтому они так правдивы.
AdMe.ru делится уникальными снимками из прошлого, которые никого не оставят равнодушным. А в конце статьи вас ждет пара интересных бонусов.
21. Первый конкурс красоты в СССР, 1988
20. Отпечаток самолета камикадзе на судне HMS Sussex, 1945
19. 100 лет назад граждане вышли на улицы Антверпена спустя несколько часов после капитуляции немцев и окончания Первой мировой войны. Бельгия, 11 ноября 1918
18. Офицер полиции Джон Шаттлворт стоит по пояс в воде во время паводка, Кембридж, Онтарио, 1974
17. Майкл Джексон за рулем электромобиля во время мероприятия для детей-сирот на ранчо «Неверленд», 1994
16. Фрэнк Херли в пещере, высеченной у моря в ледяной стене возле бухты Содружества, 1911–1914
15. Билл и Хиллари Клинтон в день свадьбы, 1975
14. Председатель Союза кинематографистов (СК) России, кинорежиссер Никита Михалков во время пленума СК России в Центральном доме кино, 1999
13. Медсестры в бомбоубежищах между больничными палатами, Франция, 1918
12. Джордж Уиллиг забирается на Южную башню Всемирного торгового центра. По завершении восхождения он был арестован и оштрафован на $ 1,1 за каждый пройденный этаж, 1977
11. Нищий бежит за каретой короля Георга V, 1920
10. Мастер по спецэффектам Арнольд Гиллеспи на съемках фильма «Бен-Гур», 1959
9. Девушки делают «коктейли Молотова» во время схватки за Богсайд, Северная Ирландия, 1969
8. Бульдог на страже возле многоквартирного дома в Лондоне, 1940
7. Ученый из Австралийской антарктической экспедиции Гарольд Гамильтон со скелетом морского льва, 1913
6. Артур Сойер с детенышами морского слона. Фото во время экспедиции сделал Гарольд Гамильтон, 1912
5. Советские солдаты стреляют по самолету противника, 1943
4. Доктор Гай Брюстер в пуленепробиваемой броне, 1917
3. Овиц — единственная семья, целиком выжившая в лагере Освенцим, где над ними проводил эксперименты доктор Менгеле, 1950
2. Адские рудники во время бразильской золотой лихорадки
1. Работница текстильной фабрики, CCCР, 1960
Бонус: Бранденбургские ворота 80 лет спустя
Бонус от автора: свадьба моих дедушки и бабушки, село Пологрудово, Тарский район, СССР, 1958
Какая из фотографий впечатлила вас больше всего?
Фото на превью Wojtek Laski / East News