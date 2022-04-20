19 уголков нашей планеты, фото которых можно распечатать и вешать на стену как произведение искусства

На нашей планете сейчас 6 континентов с разными погодными и климатическими условиями — от ледников до жарких пустынь, от коралловых рифов до полярного сияния. От атмосферных пляжей с черным песком и крутейших видов с горными озерами просто перехватывает дыхание. Впечатляет и искусство древних людей, примеры которого можно обнаружить буквально под ногами, прогуливаясь на природе.

Нам в AdMe.ru не нужно напоминать о том, какая поразительная Земля, мы и так влюблены в нее. Но никогда не откажемся взглянуть на очередные доказательства того, какая чудесная у нас планета.

Когда наступает весна, эта улица просто утопает в вишневых цветах

Оазис в пустыне — городок Уакачина в Перу

Дорога гигантов состоит из множества базальтовых колонн, которые образовались из-за извержения вулкана

Это не просто какие-то камни, это строматолиты — колонии бактерий и древнейшая жизнь на Земле

«Дождь, град и снег, но облака на мгновение рассеялись, и перед нами предстал такой вид»

«Наша тропа в походе проходила через этот ручей. Все дело в перспективе — кажется, будто под этим снегом можно ходить. На деле же едва хватает места, чтобы лечь»

Горячие источники в пещере Мексики. Вода здесь около 38 °С, глубина примерно по грудь. Через этот водопад действительно можно проплыть и оказаться в почти черном туннеле

«Таким я увидел северное сияние впервые»

Это Чудесный водопад, расположенный в каньоне Кликитат, к которому ведет дорога без знаков

Целые пещеры внутри ледников будто порталы в другие миры

Весна и пробуждение в чистом виде

Выглядит как гигантский череп дракона

«Я смог запечатлеть тень Земли на Луне, используя снимки со смартфона и 100-миллиметрового телескопа»

Покрытая инеем паутина — зима была суровой

Это место в Исландии называют Бриллиантовым пляжем

Вода в этом озере в Италии на самом деле такая бирюзовая, а земля красная. После прогулки вокруг озера белые кеды уже не белые

Голубая дыра — образование из кораллов в Красном море. Другой мир, полный тишины и красоты

Петроглифы на вулканическом плоскогорье — древнее человеческое искусство на фоне бескрайнего неба

Место обитания вот таких пушистых дружочков — Австралия