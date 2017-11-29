19 теплых фото, глядя на которые, кажется, что раньше люди любили совсем иначе

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Влюбленные во все времена во многом похожи. Но в такой непростой ХХ век любящим людям приходилось преодолевать сотни преград, уметь ждать, надеяться и верить.

Нам в AdMe.ru кажется, что в то время люди любили несколько иначе: самоотверженно и жертвенно, беззаветно и преданно. Судите сами.