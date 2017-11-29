19 теплых фото, глядя на которые, кажется, что раньше люди любили совсем иначе
Влюбленные во все времена во многом похожи. Но в такой непростой ХХ век любящим людям приходилось преодолевать сотни преград, уметь ждать, надеяться и верить.
Нам в AdMe.ru кажется, что в то время люди любили несколько иначе: самоотверженно и жертвенно, беззаветно и преданно. Судите сами.
1. Поцелуй прерывает марш солдат, 1943
2. Британский солдат, возвращающийся с войны, и его девушка не смогли дождаться остановки поезда
3. Любовь на берегу
4. Морской пехотинец получает последний поцелуй от своей девушки перед отправкой на станции, 1960
5. Влюбленные рисуют мелом сердечки на дереве, 14 февраля 1944 года
6. Пара целуется, стоя на разных судах
7. Поцелуй украдкой через Берлинскую стену
8. Француженка целует американского солдата после освобождения Парижа
9. Поцелуй на заборе
10. Станция «Новая надежда», 1945
11. Прощальный поцелуй
12. Счастливые, 1949
13. Экстремальный поцелуй
14. Матрос наклонился, чтобы поцеловать девушку после возвращения крейсера «Сидней», февраль 1941 года
15. Рядовой целует жену перед отправлением поезда во время Корейской войны
16. На прощание
17. Домой на праздники
18. Здравствуй, любовь!
19. Знаменитый поцелуй моряка и медсестры на Таймс-сквер в день победы над Японией
Фото на превью Australian War Memorial collection/flickr