19 снимков, которым не нужен фотошоп, чтобы обратить на себя внимание

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Сегодня даже самыми крутыми навыками владения фотошопом мало кого удивишь. Другое дело, когда фотографии и без редакторов смотрятся так, что отвисает челюсть. Самые привычные нам вещи могут создавать ощущение, будто весь мир вооружился фильтрами.

AdMe.ru подобрал для вас 19 примеров того, как фотографии умудряются поразить без капли обработки.

Рука после часа шлифовки древесины

Такая радуга сформировалась из-за брызг водопада

Камни выглядят как кожа дракона

Река в лепестках сакуры

«Купил недавно банановое дерево»

Надвигается гроза

Подсолнух с красными лепестками

2D-ящерица

Пролетающие самолеты сделали это облако квадратным

Расцветка этого паука поражает

«Почистила яйцо, которое год забытое лежало в холодильнике. На ощупь оно как мрамор»

Ледяные пещеры в Исландии

«Из-за древесной пыли кажется, что моя рука вся в засохшей грязи»

Поезда с высоты птичьего полета

«Опилки на моем рабочем столе намагнитились на нож»

«Сфотографировал горение благовоний на длинной выдержке»

Встреча двух разных течений

Узор на спине курицы

«Танцы» красок на динамике