19 случаев, когда люди запечатлели совершенно неожиданные вещи

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Мир полон удивительных вещей. И сколько же на свете того, чего мы никогда не видели и вряд ли когда-нибудь увидим!

AdMe.ru составил подборку удачных фотографий, которые сделали люди в подходящий момент.