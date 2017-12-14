19 случаев, когда люди запечатлели совершенно неожиданные вещи

Мир полон удивительных вещей. И сколько же на свете того, чего мы никогда не видели и вряд ли когда-нибудь увидим!

AdMe.ru составил подборку удачных фотографий, которые сделали люди в подходящий момент.

Все цвета огня

Мыло после разогревания в микроволновке

Чашка 1800-х годов специально для усатых мужчин

Сгнивший томат, который оставил только свои семена и каркас

Книга после погружения в жидкий азот

Корейская синичка

Дерево, больше напоминающее брокколи

Растение, не дающее себе расцвести

Пицца с пиццами

Дерево после прорыва гидранта

Авокадо с очень маленькой косточкой

Для большого любителя пончиков

Наполовину постриженная овца

Во всех бутылках один и тот же виски. Разница — в сроке созревания: напиток (более темный) в каждой последующей бутылке на год выдержаннее, чем предыдущий виски

Просто елка из пеликанов

Мужчина косил газон и нашел розового кузнечика

Кольцо, которое использовали для крупных планов во «Властелине колец»

Парень нашел крошечный «ковер» для мыши в своей школе

Сквозь эти очки огоньки кажутся пряничными человечками

А вы встречали что-нибудь такое же необычное? Пишите и присылайте ваши фото невероятных вещей и явлений в комментариях.

Фото на превью Mystic_L/reddit, unknown/imgur

18 На склад!
8 Комментарии
  • 14 декабря 2017
  • 8
  • 7111

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