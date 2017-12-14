19 случаев, когда люди запечатлели совершенно неожиданные вещи
Мир полон удивительных вещей. И сколько же на свете того, чего мы никогда не видели и вряд ли когда-нибудь увидим!
AdMe.ru составил подборку удачных фотографий, которые сделали люди в подходящий момент.
Все цвета огня
Мыло после разогревания в микроволновке
Чашка 1800-х годов специально для усатых мужчин
Сгнивший томат, который оставил только свои семена и каркас
Книга после погружения в жидкий азот
Корейская синичка
Дерево, больше напоминающее брокколи
Растение, не дающее себе расцвести
Пицца с пиццами
Дерево после прорыва гидранта
Авокадо с очень маленькой косточкой
Для большого любителя пончиков
Наполовину постриженная овца
Во всех бутылках один и тот же виски. Разница — в сроке созревания: напиток (более темный) в каждой последующей бутылке на год выдержаннее, чем предыдущий виски
Просто елка из пеликанов
Мужчина косил газон и нашел розового кузнечика
Кольцо, которое использовали для крупных планов во «Властелине колец»
Парень нашел крошечный «ковер» для мыши в своей школе
Сквозь эти очки огоньки кажутся пряничными человечками
А вы встречали что-нибудь такое же необычное? Пишите и присылайте ваши фото невероятных вещей и явлений в комментариях.
Фото на превью Mystic_L/reddit, unknown/imgur