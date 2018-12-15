19 ретрофото, передающих всю красоту человеческого тела
Когда в нашей голове всплывает понятие «ретро», на ум приходят машины, музыка, одежда и, конечно, фотографии. Бесспорно, старые снимки доставляют настоящее эстетическое удовольствие. Им присущ безупречный стиль, и люди на них каким-то образом выглядят невероятно элегантными, что бы они ни делали.
Мы в AdMe.ru искренне восхищаемся этими осиными талиями и широкими плечами и хотели бы всегда выглядеть на фото так же безупречно, как эти люди из прошлого.
1. Лимонные оттенки подчеркивают идеальную фигуру «песочные часы» Брижит Бардо
2. Вернемся в те времена, когда купальники бикини только-только появились
3. Тело (да и топор), за которое Тор продал бы душу
4. Мэрилин знает толк в ваннах с пеной
5. Недостаток нарядности не может помешать похвастаться ножками!
6. Хорошо, что дизайнеры нижнего белья работали лучше тех, кто придумывал купальники
7. Отличная гибкость даже в те времена, когда йогой не занимались в каждом дворе
8. Шикарным формам завидовали всегда
9. Скулы и брови что надо
10. Бетти Пейдж умела создать манящий, но вместе с тем невинный образ
11. Идеальная талия без диет йо-йо и семян чиа
12. Не секрет, что красивая девушка способствует росту продаж
13. Защитите ноги во время езды на велосипеде — носите высокие сапоги!
14. Активные упражнения на пляже
15. Дочь Евы
16. Самая высокооплачиваемая модель пин-ап 1950-х
17. Готовы к полету своей мечты?
18. Белая лебедь высокой моды
19. Что за невероятный мужчина: собирает цветы, пока его друзья дерутся
Нет ничего удивительного в том, что стиль ретро всегда будет привлекать художников и режиссеров: только взгляните на эти роскошные образы! И подумать только, как мало они заботились о вещах, которым мы сегодня уделяем столько внимания.
Какое фото из подборки понравилось вам больше всего? Поделитесь с нами в комментариях.
Фото на превью iloveoldstyle/instagram, iloveoldstyle/instagram