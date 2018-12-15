19 ретрофото, передающих всю красоту человеческого тела

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Когда в нашей голове всплывает понятие «ретро», на ум приходят машины, музыка, одежда и, конечно, фотографии. Бесспорно, старые снимки доставляют настоящее эстетическое удовольствие. Им присущ безупречный стиль, и люди на них каким-то образом выглядят невероятно элегантными, что бы они ни делали.

Мы в AdMe.ru искренне восхищаемся этими осиными талиями и широкими плечами и хотели бы всегда выглядеть на фото так же безупречно, как эти люди из прошлого.

1. Лимонные оттенки подчеркивают идеальную фигуру «песочные часы» Брижит Бардо

2. Вернемся в те времена, когда купальники бикини только-только появились

3. Тело (да и топор), за которое Тор продал бы душу

4. Мэрилин знает толк в ваннах с пеной

5. Недостаток нарядности не может помешать похвастаться ножками!

6. Хорошо, что дизайнеры нижнего белья работали лучше тех, кто придумывал купальники

7. Отличная гибкость даже в те времена, когда йогой не занимались в каждом дворе

8. Шикарным формам завидовали всегда

9. Скулы и брови что надо

10. Бетти Пейдж умела создать манящий, но вместе с тем невинный образ

11. Идеальная талия без диет йо-йо и семян чиа

12. Не секрет, что красивая девушка способствует росту продаж

13. Защитите ноги во время езды на велосипеде — носите высокие сапоги!

14. Активные упражнения на пляже

15. Дочь Евы

16. Самая высокооплачиваемая модель пин-ап 1950-х

17. Готовы к полету своей мечты?

18. Белая лебедь высокой моды

19. Что за невероятный мужчина: собирает цветы, пока его друзья дерутся

Нет ничего удивительного в том, что стиль ретро всегда будет привлекать художников и режиссеров: только взгляните на эти роскошные образы! И подумать только, как мало они заботились о вещах, которым мы сегодня уделяем столько внимания.

Какое фото из подборки понравилось вам больше всего? Поделитесь с нами в комментариях.