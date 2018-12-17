19 редких фото, которые показывают историю под неожиданным углом

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История хранит немало секретов. Некоторые из них наверняка останутся нераскрытыми навсегда, но, как ни крути, с появлением фотографий нам стало гораздо проще хранить воспоминания о прошлом. Первое фото сделал в 1826 году ученый Жозеф Нисефор Ньепс. С тех пор в мире изменилось очень многое.

Мы в AdMe.ru составили коллекцию из 19 необычных фото. Они показывают историю с совершенно неожиданного ракурса.

19. Британские саперы учатся обезвреживать мины вслепую, чтобы иметь возможность работать в темноте, 1943 год

18. После революции в Иране женщины протестуют против принудительного ношения хиджаба, Иран, 1979 год

17. Пробка в Берлине: немцы из восточной части города едут в западную после падения Берлинской стены, 1989 год

16. Встреча Адольфа Гитлера с великим муфтием Иерусалима Мухаммадом Амином аль-Хусейни, Германия, 1941 год

15. Принцесса Елизавета осматривает почетный караул Женского королевского армейского корпуса в Шрусбери. Одна из девушек потеряла сознание из-за жары, Англия, 6 июля 1949 года

14. Ужин в ресторане «Окна в мир» на вершине Северной башни Всемирного торгового центра, Нью-Йорк, 1993 год

13. Китайский террорист-смертник надевает жилет из ручных гранат для атаки японских танков в битве за Тайэрчжуан, 1938 год

12. Первый афроамериканский астронавт Роберт Лоуренс, 30 июня 1967 года. К сожалению, он погиб в авиакатастрофе 8 декабря 1967 года и не успел выйти в космос

11. Американский солдат со своим лучшим другом — австралийским кенгуру, Австралия, 1942 год

10. Портативное радио в соломенной шляпе, созданное американским изобретателем, 1931 год

9. Феликс Верле — человек с невероятно эластичной кожей, 1900-е годы

8. Собаки тянут сани во время первой австралийской антарктической экспедиции, 1911–1914 годы

7. Джон Джейкоб Астор IV с 19-летней женой Мадлен и собакой Китти направляются к «Титанику», 1912 год. Джейкоб с Китти погибли, но Мадлен выжила и родила сына — Джона Джейкоба Астора — младшего

6. Ребенок проходит солнечную терапию, 1928 год

5. Открытие моста Золотые Ворота, Сан-Франциско, 27 мая 1937 года

4. Мальчик дарит другому ребенку цветок вскоре после прибытия в Освенцим, май 1944 года. Все люди на фото были убиты в течение нескольких часов

3. Али и Сталлоне изображают бой на церемонии вручения премии «Оскар», 1976 год

2. 5-летняя девочка работала весь день, очень устала и отказалась фотографироваться. Ее мать сказала: «О, она просто сейчас некрасива, а от сбора креветок очень болят пальцы». Миссисипи, 1911 год

1. Дьюк Каханамоку, человек, популяризировавший серфинг во всем мире, Гавайи, 1920 год

Вы любите смотреть старые фотографии? А может быть, у вас есть собственные интересные раритетные снимки, которыми вы хотите поделиться? Расскажите нам в комментариях!