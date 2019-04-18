19 реальных историй, прочитав которые вы перестанете бездумно выкладывать свои фото в сеть
Пользователи Reddit поделились историями о том, как они обнаруживали свои личные фото в самых неожиданных местах, причем не всегда приятных. В жарком обсуждении приняли участие не только те, чьи выложенные в соцсетях фото кто-то использовал без разрешения, но и герои тех изображений, что легально продаются на фотостоках. Согласитесь, никому не хотелось бы случайно увидеть свое изображение в качестве иллюстрации к статьям про мужчин-неудачников или же в рекламе против СПИДа.
Мы в AdMe.ru понимаем, что у нас не получится убедить всех читателей не публиковать свои фото в интернете. Но пусть тогда эти истории хотя бы станут для вас неким предостережением.
- В колледже друг сфотографировал меня с гитарой. Спустя время я увидел это фото в рекламе виагры. Да, мне было 19. @E-iz
- Я даже не знал, что нахожусь на стоковой фотографии, пока моя бабушка не купила в супермаркете фоторамку с изображением моей команды по детскому бейсболу. @thecontinental80
- Я лично знаю парня, который ради шутки опубликовал свое фото в «Википедии», а спустя время выяснилось, что этот снимок используют в женских онлайн-журналах во всех статьях про мужчин-неудачников. К счастью, в реальной жизни он очень милый. Вот то самое его фото. @abirdofthesky
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Много-много лет назад я был в Японии. Тогда иностранцы были там редким явлением. Итак, меня, большого дружелюбного белого парня, попросили поучаствовать в фотосессии «пара на свидании». Я ходил по живописным местам с красивой японкой, фотографом и его помощниками. Были сделаны тонны романтических фотографий.
Спустя месяц или два после этого я оказался на плакатах, расклеенных по всему метро в рамках кампании по информированию населения о СПИДе. (Ну да, его же можно подхватить от иностранцев, логично же!)
Мои друзья и коллеги отнеслись к этому с юмором, и, что удивительно, эта история не оказала заметного влияния на мою жизнь и на общение с новыми людьми. Вспоминая эту историю, я жалею, что не взял себе один из тех плакатов. @SuRoAwAe
- Я согласился, чтобы друг меня сфотографировал. На фото я получился грустным. А потом я выяснил, что этот снимок использовали на одном сайте о жертвах насилия. @deleted
- В 16 лет я фотографировалась для компании, продающей клип-арты и стоковые фото. Спустя годы узнала, что одно изображение оказалось на батарейках для вибраторов. @lrngully
- Мои друзья на рынке одной из стран Ближнего Востока случайно нашли подушку, на которой была напечатана их свадебная фотография, опубликованная в Facebook. Кстати, они из США. @ScoobyDeezy
- Когда я был ребенком, моя мама взяла меня на фотосессию. А через месяц я оказался на страницах брошюры, в которой говорилось следующее: «У миллионов детей нет дома, усыновите одного из них прямо сегодня». @chiefMNM
- Пару лет назад мой тренер участвовал в марафоне против СПИДа. Когда он был на финишной прямой, его сфотографировали, а потом использовали этот снимок в большой рекламной кампании, посвященной борьбе со СПИДом. Дело в том, что он является тренером по боксу и ММА. А если у вас СПИД (или другие заболевания, передающиеся через кровь), то вам запрещено участвовать в этих видах спорта. Так что вся эта история создала для тренера большую проблему с его клиентами. @carzoomer
- Фотография со мной используется в 1 000 статей о безработице. В 2013 году я стоял в очереди на ярмарке вакансий. Через месяц я устроился на хорошую работу, но тем не менее уже 6 лет друзья отправляют мне предложения о работе в McDonald’s каждый раз, когда этот снимок появляется в Business Insider. Вот это фото. @Finalyst
- Несколько лет назад мой двоюродный брат сфотографировал меня в тот момент, когда я, играясь, боролся со своей сестрой. Спустя какое-то время эта фотография непонятным образом оказалась на онлайн-форуме о домашнем насилии. @tfurnzo
- Мой лучший друг сфотографировался в одежде строителя и в каске. Однажды во время поездки в Чикаго я заехал в Walmart. В отделе рабочей одежды я заметил упаковку с рубашками, на которой увидел фотографию друга. Я удивился и послал ему фото. Он понятия не имел, что тот снимок кто-то использовал. Изображение друга было в каждом Walmart по всей стране, а он даже не знал об этом. @Boris_art
- Еще в 80-х годах моя семья участвовала в разных фотосессиях. Однажды выяснилось, что мой отец каким-то образом оказался в церковной брошюре, в которой утверждалось, что он был грешником и прелюбодеем, пока не пришел к богу. @greaper007
- Вот моя фотография, которая часто встречается на онлайн-страницах крупных новостных агентств. Я часто получаю сообщения от людей, которые думают, что я сделала что-нибудь особенное. «Привет, ты на главной странице MSN», «Ты на главной странице Forbes». Где я только не была! Вот 50 сайтов, где использовали мое фото. А недавно узнала, что это фото использовали в рекламе женской виагры. @MarcyDozer
- Я гуглила имя моего мужа и наткнулась на его фотографию, которая была ошибочно подписана, что это муж Энн Коултер. @KReedDub (Энн Коултер — американская общественная деятельница, консервативная колумнистка. — Прим. авт.)
- Когда мне было 17 лет, я выиграл конкурс «Трансформация тела», проводимый одним из сайтов по бодибилдингу. 10 лет спустя я и мои знакомые начали замечать мои фотографии в объявлениях про пищевые добавки, о которых я никогда не слышал. @corianton
- У моего друга была фотография, на которой он держит детское фото. В итоге она использовалась для рекламной кампании против обрезания. Я был шокирован, когда увидел его лицо в рекламе на автобусе. @skippinglives3
- У меня есть трое друзей, фотографии которых за последние 10 лет я видел на чем угодно — от рекламных щитов до автобусов и упаковки для принтеров. Вот некоторые из них. @whiteknives
В завершение статьи мы покажем твит Марли Беннетта, который нашел стоковое фото с собой на упаковке табака рядом с предупреждением о том, что курение ведет к импотенции.
«Оглядываясь назад, подтверждаю, что работа моделью определенно была ошибкой», — написал Марли.
А вы бы согласились принять участие в невинной фотосессии, если бы вам заплатили, но при этом имели право использовать ваши изображения где угодно?
Фото на превью lrngully / reddit