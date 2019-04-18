19 реальных историй, прочитав которые вы перестанете бездумно выкладывать свои фото в сеть

Много-много лет назад я был в Японии. Тогда иностранцы были там редким явлением. Итак, меня, большого дружелюбного белого парня, попросили поучаствовать в фотосессии «пара на свидании». Я ходил по живописным местам с красивой японкой, фотографом и его помощниками. Были сделаны тонны романтических фотографий.

Спустя месяц или два после этого я оказался на плакатах, расклеенных по всему метро в рамках кампании по информированию населения о СПИДе. (Ну да, его же можно подхватить от иностранцев, логично же!)

Мои друзья и коллеги отнеслись к этому с юмором, и, что удивительно, эта история не оказала заметного влияния на мою жизнь и на общение с новыми людьми. Вспоминая эту историю, я жалею, что не взял себе один из тех плакатов. @SuRoAwAe