19 произведений искусства природы, от которых мурашки по коже

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Мать-природа поражала нас своими творениями уже не раз. Вряд ли она когда-нибудь перестанет удивлять, а мы — наблюдать за ее чудесами. В конце концов, мало что способно доставить столько удовольствия, сколько фотографии, на которых запечатлены созданные ею шедевры.

AdMe.ru узнал, насколько раскрывается творческий потенциал природы, когда она находится на пике вдохновения. Приглашаем и вас насладиться этим воистину неописуемым зрелищем.

1. Кот с белыми пятнами

2. Все поле покрыто паутиной, что создает эффект радуги на земле

3. Яркий симметричный гриб с необычной текстурой

4. Окраска яблока создает впечатление, что на нем напечатано еще одно

5. Корень дерева вырвался наружу и вырос в щели между тротуаром и бордюром

6. Листья опали, образуя несколько рядов

7. Дерево отбрасывает тень в форме идеального круга

8. Зазор между листьями этого денежного дерева такой же формы, как и сами листья

9. «Клубни моего вителота похожи на драгоценные камни»

10. Пятнистый детеныш зебры под присмотром матери

11. Цвета этого цветка разделены на 2 равные части

12. Дерево, «обнимающее» другое дерево

13. Горстка кристаллов в пещере

14. «У моего нового котенка усы круче, чем у меня»

15. «Мое фото травы под дождем похоже на скриншот из научно-фантастического фильма»

16. «Серый лист, который я нашел в листве»

17. Голубой глаз лошади

18. Шоу, устроенное природой прямо на небе

19. Гусеница бабочки-парусника