19 произведений искусства природы, от которых мурашки по коже
Мать-природа поражала нас своими творениями уже не раз. Вряд ли она когда-нибудь перестанет удивлять, а мы — наблюдать за ее чудесами. В конце концов, мало что способно доставить столько удовольствия, сколько фотографии, на которых запечатлены созданные ею шедевры.
AdMe.ru узнал, насколько раскрывается творческий потенциал природы, когда она находится на пике вдохновения. Приглашаем и вас насладиться этим воистину неописуемым зрелищем.
1. Кот с белыми пятнами
2. Все поле покрыто паутиной, что создает эффект радуги на земле
3. Яркий симметричный гриб с необычной текстурой
4. Окраска яблока создает впечатление, что на нем напечатано еще одно
5. Корень дерева вырвался наружу и вырос в щели между тротуаром и бордюром
6. Листья опали, образуя несколько рядов
7. Дерево отбрасывает тень в форме идеального круга
8. Зазор между листьями этого денежного дерева такой же формы, как и сами листья
9. «Клубни моего вителота похожи на драгоценные камни»
10. Пятнистый детеныш зебры под присмотром матери
11. Цвета этого цветка разделены на 2 равные части
12. Дерево, «обнимающее» другое дерево
13. Горстка кристаллов в пещере
14. «У моего нового котенка усы круче, чем у меня»
15. «Мое фото травы под дождем похоже на скриншот из научно-фантастического фильма»
16. «Серый лист, который я нашел в листве»
17. Голубой глаз лошади
18. Шоу, устроенное природой прямо на небе
19. Гусеница бабочки-парусника
Возможно, вам тоже посчастливилось стать свидетелем одного из удивительных явлений природы? Если да, расскажите о нем в комментариях!
Фото на превью arq_ronaldo / Twitter
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