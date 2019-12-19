19 очаровательных историй, которые прилагаются к любимым семейным фотографиям

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Хотя толстые фотоальбомы в бархатных обложках потихоньку уходят в прошлое, сменяясь фотокнигами и гигабайтами кадров на смартфонах, во многих семьях годами хранятся потрепанные снимки. Вот вернулся домой считавшийся пропавшим без вести сын, вот отец чешет между ушей носорога, а тот млеет, совсем как собака, а вот маленькая девочка поймана на шалости — маленькие и большие, семейные истории очаровывают и вызывают улыбку, делая каждую фотографию настоящей реликвией.

Мы в AdMe.ru обожаем такие кадры, а еще больше любим делиться ими с вами.

1. «Моя бабушка делала все, чтобы дед стал гонщиком, даже меняла шины на его машине. В 1971 году он получил приз „Новичок года“ в гонках NASCAR, и это было бы невозможно без бабушки. На фото она в 1968-м»

2. «Какое-то время назад в семейном архиве нашлась эта фотография. Мой дед слева. Справа — Николай Караченцов и Евгений Леонов. P. S. Через год дед встретил Караченцова на пляже, разговорились, выпили в кафе»

3. «Моему папе влетело, когда дома узнали о его прогулах, после того как местная газета напечатала эту фотографию с ним, 1984 год»

4. «На переднем плане — мой папа во время службы во Вьетнаме в 1971 году. Я даже не знал о существовании этого снимка, пока случайно не наткнулся на него в интернете. Папа плакал, когда увидел его»

5. «Мама часто рассказывала, как в 1960-х работала в журнале Tiger Beat и встречала The Rolling Stones и The Beatles. Мы всегда думали, что она приукрашивает. Нашли это фото, когда прибирали ее дом на прошлой неделе»

6. «49 лет назад папа пришел в себя после удара крокетным молотком по голове, чтобы узнать, что пропустил высадку на Луну, пока был без сознания»

7. «Мои дедушка, мама и тетя в 1939-м позволили себе расслабиться после того, как пересекли границу нацистской территории»

«Прошли германскую границу».

8. «Мы годами шутили, что у моего деда была девушка в Японии. Нашел это в его столе. Япония, 1955 год»

9. «Мои прапрабабушка и прабабушка в конце 1920-х в Китае. Она была единственным ребенком в семье, и ее стригли „под мальчика“, чтобы ее уважали как будущую главу семьи. Еще прабабушка рассказала, что отказывалась позировать для этого снимка, пока ее не подкупили виноградом»

10. «Мой папа в 1969 году выступает в Бронксе против войны во Вьетнаме. Он стал антропологом и археологом, попадал в заложники на 2 разных раскопках, забрался в логово леопарда ради образцов древней керамики и совершил еще много чего. Он мой личный Индиана Джонс»

11. «Моя бабушка, которая первой в своем городе стала школьной королевой красоты, 1970 год»

12. «На этом фото, сделанном в 1950-х, — моя двоюродная бабушка и ее папа. Он не стал ждать, пока дерево вырастет достаточно большим, чтобы можно было повесить на него гамак»

13. «В 1973 году моя мама рожала дома. Друзья семьи отмечали это событие на крыльце, когда девушка с фотоаппаратом спросила, по какому поводу праздник, а потом — можно ли сделать снимок. Спустя 2 недели она вернулась с этой фотографией. Маленький мальчик — это я, а кулек — моя сестренка»

14. «Мой папа в 1992 году. Тогда он работал смотрителем зоопарка и был единственным, кто мог звать носорогов по именам, и они прибегали на зов, как собаки. Им, совсем как собакам, нравилось, когда их чесали между ушей»

15. «Моя мама не любит суши. В 4–5 лет ее поймали, когда она выбрасывала их. Примерно 1965–66 год, Япония»

16. «Моя прабабушка и ее старший сын, которому сейчас 98 лет. Его 6 недель считали пропавшим в Дюнкерке. Прабабушка уже думала, что потеряла его навсегда, пока, стоя во дворе, не увидела его идущим вниз по улице обратно домой»

17. «Это я в 1988 году участвую в шоу талантов на авианосце „Мидуэй“, пока он пересекает экватор в Индийском океане. Пел песню о девушке, конкурс выиграл»

18. «Мой дальний родственник был одним из первых в США „морских котиков“, куда перешел из водолазов-разведчиков. Снимок сделан примерно в середине 1960-х»

19. «Мой отец — фотограф, и он смог настроить таймер так, чтобы суметь запечатлеть, как он делает предложение моей матери»