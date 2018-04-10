19 малышей, которые еще почти ничего не умеют, но уже нашли путь к сердцу каждого

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Согласно исследованиям, на Земле находится более триллиона видов живых существ. И даже горстку почвы могут населять до 1 млн организмов! Все эти творения удивительны. Но, создавая детенышей млекопитающих, природа особенно постаралась, и, будучи в отличном настроении, показала настоящее мастерство.

AdMe.ru собрал фотографии малышей нашей планеты. Надеемся, вы, как и мы, получите заряд самых теплых эмоций!

Малыш леопарда

Азиатские львята

Детеныши выдры

Поросята

Крольчонок

Медвежонок

Маленький гепард

Щенок

Малыш панды

Кроха рыжего лемура

Детеныш сахарной сумчатой летяги

Малыш красной панды

Волчонок

Лисенок

Котенок

Маленькая песчанка

Малыш коалы

Тигрята

Ну и, конечно же, маленький человек