19 лучших фото конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2018, которые сделают ваш день

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Конкурс на лучшую комедийную фотографию дикой природы — крутое соревнование для удачливых фотографов и безумно фотогеничных животных. В нашей статье мы собрали самых харизматичных победителей, на которых просто невозможно смотреть равнодушно.

Мы в AdMe.ru желаем вам отличного настроения и рекомендуем пересматривать эту подборку всякий раз, когда вам захочется добавить себе безоблачной радости.

19. «Ты не пройдешь!»

18. Р — ракурс

17. Наш ответ Ван Дамму

16. «А что это вы тут делаете?»

15. Модная инстаграм-поза

14. Кусь

13. Свежее дыхание облегчает понимание

12. «Выход там!»

11. «Приветики»

10. Готовая обложка для музыкального альбома

9. «Доброе утро»

8. «Потанцуем?»

7. «Я тоже так могу»

6. «Не рассказывайте мне то, что было вчера»

5. Когда в душе ты птица

4. «Так точно, командир!»

3. «Ку-ку»

2. Пушистый десант

1. «Не сейчас»

Может, у вас есть свои варианты подписей для этих фотографий? Поделитесь с нами в комментариях.