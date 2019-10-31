19 исторических фотографий, которые хочется рассмотреть до мельчайших подробностей

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Фотография появилась во 2-й половине XIX века, а в викторианскую эпоху окончательно превратилась в часть изобразительного искусства. Если бы этого не случилось, вряд ли бы мы когда-нибудь увидели, как подписывали Версальский договор, какой была первая темнокожая ученица школы для белых и как выглядел блок управления Чернобыльской АЭС.

Мы в AdMe.ru долго разглядывали любопытные кадры ушедших эпох и хотим, чтобы вы увлеклись этими снимками тоже.

1. «Мой отец работал в первом в СССР „Макдоналдсе“, за что и получил такой значок»

2. Люди разглядывают карту новой Европы после Первой мировой войны, США, 1918 год

3. Решающий ход. Москва, 1950-е

4. Дороти Каунтс, первая темнокожая ученица Harding High School, идет записываться в это учебное заведение, 1957 год

5. Устройство для предотвращения ложного вызова спецслужб: руку вызывающего могли освободить только прибывшие пожарные или полицейские

6. Юрий Гагарин с семьей

7. «Рука Бога» — самый знаменитый гол в истории футбола. Диего Марадона забивает рукой в 1/4 чемпионата мира по футболу, 1986 год

8. Бывший раб держит рог, который использовали плантаторы, чтобы созывать рабов, 1939 год

9. Первое радио на селе, СССР, 1926 год

10. Голова Статуи свободы на Всемирной выставке в Париже, 1878 год

11. Объявление о начале войны, СССР, 22 июня 1941 года

12. Луи Армстронг играет для своей жены

13. На Курском вокзале в Москве, 1989 год

14. Акробаты на краю Эмпайр-стейт-билдинг

15. Создатель Всемирной паутины сэр Тим Бернерс-Ли, 1994 год

16. Миланский собор, укрытый туманом, 1960 год

17. Офицеры стоят на стульях и столах, заглядывая в Зеркальную галерею, где вот-вот должны подписать Версальский мирный договор, 1919 год

18. Очередь желающих посмотреть «Звездные войны», 1977 год

19. Советская трамвайщица, 1979 год