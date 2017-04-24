19 фотографий природы, заставляющих полюбить этот мир всем сердцем

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На нашей планете еще остались места, где не властвует человек, а природа не тронута цивилизацией. Там нет машин и шума больших городов, а тишину нарушают только голоса животных.

AdMe.ru предлагает вам немного отдохнуть от ежедневной суеты и отправиться в путешествие в мир дикой природы и ее обитателей.