19 фотографий природы, заставляющих полюбить этот мир всем сердцем

На нашей планете еще остались места, где не властвует человек, а природа не тронута цивилизацией. Там нет машин и шума больших городов, а тишину нарушают только голоса животных.

AdMe.ru предлагает вам немного отдохнуть от ежедневной суеты и отправиться в путешествие в мир дикой природы и ее обитателей.

Взгляд

Первые заморозки

Портрет в темных тонах

Спа-процедуры

Хозяин леса

Во владениях горного короля

В сумерках

Утро нового дня

Чудеса маскировки

Зима

Удачная рыбалка

Новое поколение

Встреча

В поисках добычи

Семейный выход

Грязевые ванны

Белее белого

Сиеста

Синхронное плавание

Фото на превью Linnea Sandbakk, Siska Vrijburg

11 На склад!
2 Комментарии
  • 24 апреля 2017
  • 2
  • 4302

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