19 фотографий природы, заставляющих полюбить этот мир всем сердцем
На нашей планете еще остались места, где не властвует человек, а природа не тронута цивилизацией. Там нет машин и шума больших городов, а тишину нарушают только голоса животных.
AdMe.ru предлагает вам немного отдохнуть от ежедневной суеты и отправиться в путешествие в мир дикой природы и ее обитателей.
Взгляд
Первые заморозки
Портрет в темных тонах
Спа-процедуры
Хозяин леса
Во владениях горного короля
В сумерках
Утро нового дня
Чудеса маскировки
Зима
Удачная рыбалка
Новое поколение
Встреча
В поисках добычи
Семейный выход
Грязевые ванны
Белее белого
Сиеста
Синхронное плавание
Фото на превью Linnea Sandbakk, Siska Vrijburg