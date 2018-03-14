19 фотографий, от которых у кого угодно поджилки затрясутся

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что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

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Американский писатель Стивен Кинг в книге «Пляска смерти» изложил свой взгляд на жанр хоррора: «Если фильмы — это сны массовой культуры, то фильмы ужасов — ее кошмары». И любителей посмотреть эти «кошмары» с каждым днем становится все больше. Фанаты страшилок не упустят возможности получить очередную порцию мурашек по коже от чего угодно, будь то даже фото, поэтому если вы из их числа, то вы нажали на верную ссылку.

AdMe.ru собрал 19 снимков, происходящее на которых заставит ваше сердце сжаться от страха.

1. Когда песики на прогулке обернулись в адских гончих

2. «Мама чуть не угодила в аварию, когда змея начала выползать из решетки воздуховода»

3. «В руках грумера моя собака превратилась из очаровательного медвежонка в канализационную крысу-наркомана»

4. Когда долго не убирался за комодом

5. «Я пришел по твою душу»

6. Кажется, мы знаем, откуда Кинг черпал вдохновение при написании «Тумана»

7. Какой замечательный день! Погода так и шепчет:

«Убивай».

8. Вот и докажи потом людям, что это просто переработка красных апельсинов

9. Был не лучший день для начала ремонта на балконе

10. «Фото брата на работе, как постер к постапокалиптическому фильму»

11. Когда лифт в 5-этажном здании заставляет поднапрячься

12. Какой милый песик. Пожалуй, не буду гладить

13. Криповый-криповый тир

14. Папарацци будут наказаны

15. Как напугать нагрянувших гостей, решивших остаться на ночь

16. Кажется, на эту детскую площадку наложено какое-то древнее проклятие

17. «Выходи к нам, поиграем»

18. «Под домом, в котором мы живем, есть бункер. Мне удалось просунуть телефон в одну из щелей и сделать это жуткое фото»

19. Восстание машин все же началось

А вас легко напугать, или не нашелся еще тот фильм ужасов, после которого вы бы решили оставить на ночь свет включенным?