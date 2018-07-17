19 фото для тех, кто еще не утратил способность по-настоящему изумляться
Вы когда-нибудь видели пылающую ледяную пещеру? А гигантский кувшин, под завязку набитый монетами XV века? А 10-долларовую купюру почти 100-летней давности? Если нет, смотрите нашу подборку и убеждайтесь в том, сколько удивительного на нашей планете.
AdMe.ru собрал для вас восхитительные снимки, чтобы доказать: мир не устает нас поражать до глубины души.
1. Ледяная пещера Исландии во время заката
2. Кувшин, полный бронзовых монет. Найден при раскопках в доме самурая XV века
3. Будущие осьминожки
4. Тяга к жизни
5. Цветочный кот
6. Дерево, которое не сдается
7. Закат в Тюмени
8. Ромашковая дорога
9. Главная площадь Хорватии после выхода хорватской сборной в финал чемпионата мира по футболу
10. Магия грозы
11. 10-долларовая купюра 1929 года
12. Две половинки
13. Кот пробрался в Музей Леонардо да Винчи и уснул
14. Не лучшее место для превращения
15. Клубника, которая признается в любви
16. Замерзшее озеро выглядит, как глаз
17. «Слегка» дождливо
18. Яблочная тропинка
19. Птица в другом измерении
А какое фото вас особенно впечатлило?
Фото на превью feodormag/pikabu