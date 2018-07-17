19 фото для тех, кто еще не утратил способность по-настоящему изумляться

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Вы когда-нибудь видели пылающую ледяную пещеру? А гигантский кувшин, под завязку набитый монетами XV века? А 10-долларовую купюру почти 100-летней давности? Если нет, смотрите нашу подборку и убеждайтесь в том, сколько удивительного на нашей планете.

AdMe.ru собрал для вас восхитительные снимки, чтобы доказать: мир не устает нас поражать до глубины души.

1. Ледяная пещера Исландии во время заката

2. Кувшин, полный бронзовых монет. Найден при раскопках в доме самурая XV века

3. Будущие осьминожки

4. Тяга к жизни

5. Цветочный кот

6. Дерево, которое не сдается

7. Закат в Тюмени

8. Ромашковая дорога

9. Главная площадь Хорватии после выхода хорватской сборной в финал чемпионата мира по футболу

10. Магия грозы

11. 10-долларовая купюра 1929 года

12. Две половинки

13. Кот пробрался в Музей Леонардо да Винчи и уснул

14. Не лучшее место для превращения

15. Клубника, которая признается в любви

16. Замерзшее озеро выглядит, как глаз

17. «Слегка» дождливо

18. Яблочная тропинка

19. Птица в другом измерении

А какое фото вас особенно впечатлило?