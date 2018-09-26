18 свадебных фото, которые стали лучшими в 2018 году. Судя по снимкам, этим молодоженам неизвестно, что такое скука
World’s Best Wedding Photography — всемирный конкурс свадебной фотографии, который проводится каждый год. Просматривая работы конкурсантов, пары находят профессиональных фотографов на свой вкус в любой точке планеты.
AdMe.ru хочет познакомить вас с авторами, чьи снимки стали лучшими в 2018 году.
18. Дина Чмут
17. Антон и Рая Кросс
16. Сара Моника
15. Отто Харинг
14. Раду Бенджамин
13. Роберто Панциати
12. Элизабетта Риделли
11. Лия Гантус
10. Эль Биглицци
9. Скайлли Жак Бота
8. Мария Ширяева
7. Младен Панич
6. Инка Юнге
5. Филипа Роса
4. Бенджамин Лэйн и Сирьяна Сингх
3. Пол Ву
2. Колин Росс
1. Джеймс Фрост
Нам понравились все фотографии, но особенно необычными показались №№ 7, 12 и 18. А вам?
Фото на превью dinachmut.collection / instagram