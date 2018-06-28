18 стильных молодоженов, которые доказали, что свадьба не обязана быть заурядной церемонией
Какие образы у вас возникают при слове «свадьба»? Немногие даже мысленно решатся отойти от классического выбора — белое платье и черный костюм. Но если вы готовы рискнуть и посмотреть на важный праздник жизни глазами креативных людей, то наша подборка как раз для вас.
AdMe.ru надеется вдохновить наших читателей и показать, что даже на официальном торжестве есть место творчеству.
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Еще больше идей и вдохновения вы можете найти на сайтах свадебных фотографов: Дюк Мус (Duke Moose) с его сказочными фотографиями влюбленных; Кэтрин Форсайт (Katharine Forsyth), уловившая такие важные мелочи в каждом образе; а также Самм Блейк (Samm Blake) с невероятно сильными эмоциями в каждом снимке.
А как вы представляете себе идеальную свадебную церемонию? Поделитесь с нами.
Фото на превью Katharine Forsyth / instagram