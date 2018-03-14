18 совпадений, о которые вдребезги разбилась теория вероятности

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Маяк, сфотографированный в одну и ту же миллисекунду двумя разными людьми; «копия» собственного отца, найденная в наборе Lego; девушка, похожая на парня как две капли воды, — если бы вы увидели такие совпадения в кино, то сочли бы, что это преувеличение. А в жизни, смотрите-ка, случаются!

AdMe.ru собрал удивительные фотографии, на которых все совпало просто идеально, до мелочей.

«Моя новая девушка сделала коллаж, чтобы показать мне, как мы похожи»

Два незнакомых между собой фотографа сделали снимки маяка в одну и ту же миллисекунду

Луч из окна точно совпал с линией света на картине

«Мой сын был впечатлен, когда нашел „папу“ в своем наборе Lego»

Когда зритель — часть картины

Так выглядит гармония

Когда ты популярен и кто-то сделал на тебя косплей

Как будто он унес кусочек машины

Носки-хамелеоны

«Кажется, пока меня не было дома, здесь снимали кино»

Бока этого быка «просвечивают»

Если нужно объяснить, что такое мимикрия, используйте это фото

А ему идет

Пора действовать

«Вызываю на бой!»

«Кажется, наш тренер недоволен»

У девочки и ее пушистого друга одинаково разные глаза

Нарисованные и реальная птица летят вместе