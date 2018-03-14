18 совпадений, о которые вдребезги разбилась теория вероятности
Маяк, сфотографированный в одну и ту же миллисекунду двумя разными людьми; «копия» собственного отца, найденная в наборе Lego; девушка, похожая на парня как две капли воды, — если бы вы увидели такие совпадения в кино, то сочли бы, что это преувеличение. А в жизни, смотрите-ка, случаются!
AdMe.ru собрал удивительные фотографии, на которых все совпало просто идеально, до мелочей.
«Моя новая девушка сделала коллаж, чтобы показать мне, как мы похожи»
Два незнакомых между собой фотографа сделали снимки маяка в одну и ту же миллисекунду
Луч из окна точно совпал с линией света на картине
«Мой сын был впечатлен, когда нашел „папу“ в своем наборе Lego»
Когда зритель — часть картины
Так выглядит гармония
Когда ты популярен и кто-то сделал на тебя косплей
Как будто он унес кусочек машины
Носки-хамелеоны
«Кажется, пока меня не было дома, здесь снимали кино»
Бока этого быка «просвечивают»
Если нужно объяснить, что такое мимикрия, используйте это фото
А ему идет
Пора действовать
«Вызываю на бой!»
«Кажется, наш тренер недоволен»
У девочки и ее пушистого друга одинаково разные глаза
Нарисованные и реальная птица летят вместе
А вы встречали в своей жизни что-нибудь подобное?