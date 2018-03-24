18 снимков из прошлого, в которые сложно поверить

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Знаете ли вы, что человека родом из первой половины XVIII века удалось запечатлеть на самой настоящей фотографии? Видели ли вы брутального Брэда Питта в вечернем платье? Эти кадры — олицетворение разных эпох, которые красноречиво говорят о жизни в то время.

Мы в AdMe.ru долго рассматривали старые фотографии и выбрали те, которыми срочно нужно поделиться с вами.

1. Ненастоящий город, который построили на крыше завода «Боинг» в Сиэтле во время Второй мировой войны, чтобы нацистская армия не смогла обнаружить стратегический объект

2. 650 военнослужащих отдают дань памяти животным, погибшим в годы Первой мировой войны

3. Это фото сделано в 1840 году. На нем изображена Ханна Стилли, которая родилась... в 1746 году! Никто из сфотографированных людей не родился раньше нее

4. Принцесса Диана и принц Гарри в парке развлечений

5. Это Альбина Мали-Хочевар. Девушка из Югославии, которую несколько раз ранили во время Второй мировой войны

6. Мальчик, который угнал папину машину и разбил ее, делает последнюю затяжку сигаретой, готовясь встретиться с последствиями своего проступка

7. Брэд Питт позирует для журнала Rolling Stone в 1999 году

8. Трамвайщица в Ленинграде, 1979 год

9. Создатели «Симпсонов» в рабочей комнате, 1992 год

10. Девушка-марийка в свадебном платье

11. Хемингуэй боксирует в Африке

12. Селфи. 1920 год

13. Молодой Уинстон Черчилль

14. Солдаты угощают сгущенкой полярного медведя

15. Зима 1967 года

16. Дети «идут» в школу. Италия, 1959 год

17. Пара спит в специальном убежище на случай воздушного налета во время Второй мировой войны

18. Влюбленные во все века похожи друг на друга

Какие из этих фотографий вас удивили? А какие вызвали улыбку?