18 сильных фото, которые прошибут даже самых толстокожих
Фотоискусство умеет говорить без единого звука и передавать целую гамму чувств тем, кто находится по ту сторону кадра и смотрит на него. Фото из нашей подборки тоже входят в число подобных снимков. За каждым из них скрывается целая история, которая заставляет остановиться и задуматься о важном и большом: о счастье в мелочах, о настоящих героях, о барьерах и их преодолении.
AdMe.ru предлагает взглянуть на снимки, которые заденут за живое даже закоренелых циников.
1. «Мой сын любит нашу кошку с первого дня своей жизни. И она невероятным образом отвечает ему»
2. Держись за мою руку, малышка
3. Бушующие в Калифорнии пожары выявляют настоящих героев, которые не носят плащей
4. «Ремень отображает мой тернистый путь к избавлению от лишнего веса»
5. Жизнь дана для того, чтобы ей наслаждаться. Остальное не имеет значения
6. «Мой дед отдает дань уважения своему командиру, который не смог вернуться домой вместе с ним»
7. «Мы с моей собакой отправились к мемориалу в честь погибших в войне»
8. Обыкновенное счастье
9. Все повторяется в мире: «Мой первый день рождения — и первый день рождения моего сына»
10. «Третий щенок, спасенный моей дочерью»
11. Большая мечта
12. Когда помогаешь спасать мир
13. Человек собирается пожать руку с помощью протеза
14. Вместе 40 лет
15. Хозяин ушел навсегда, и эта вещь — все, что осталось после него
16. Пес успокаивает пострадавшего ребенка
17. Президент Франции Эмманюэль Макрон слушает пожилую женщину в толпе
18. Время, которое неумолимо
Какая фотография впечатлила вас больше всего?
Фото на превью Queen_trash_mouth / reddit