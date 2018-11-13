18 сильных фото, которые прошибут даже самых толстокожих

Фотоискусство умеет говорить без единого звука и передавать целую гамму чувств тем, кто находится по ту сторону кадра и смотрит на него. Фото из нашей подборки тоже входят в число подобных снимков. За каждым из них скрывается целая история, которая заставляет остановиться и задуматься о важном и большом: о счастье в мелочах, о настоящих героях, о барьерах и их преодолении.

AdMe.ru предлагает взглянуть на снимки, которые заденут за живое даже закоренелых циников.

1. «Мой сын любит нашу кошку с первого дня своей жизни. И она невероятным образом отвечает ему»

2. Держись за мою руку, малышка

3. Бушующие в Калифорнии пожары выявляют настоящих героев, которые не носят плащей

4. «Ремень отображает мой тернистый путь к избавлению от лишнего веса»

5. Жизнь дана для того, чтобы ей наслаждаться. Остальное не имеет значения

6. «Мой дед отдает дань уважения своему командиру, который не смог вернуться домой вместе с ним»

7. «Мы с моей собакой отправились к мемориалу в честь погибших в войне»

8. Обыкновенное счастье

9. Все повторяется в мире: «Мой первый день рождения — и первый день рождения моего сына»

10. «Третий щенок, спасенный моей дочерью»

11. Большая мечта

12. Когда помогаешь спасать мир

13. Человек собирается пожать руку с помощью протеза

14. Вместе 40 лет

15. Хозяин ушел навсегда, и эта вещь — все, что осталось после него

16. Пес успокаивает пострадавшего ребенка

17. Президент Франции Эмманюэль Макрон слушает пожилую женщину в толпе

18. Время, которое неумолимо

Какая фотография впечатлила вас больше всего?

Фото на превью Queen_trash_mouth / reddit

11 На склад!
4 Комментарии
  • 13 ноября 2018
  • 4
  • 17057

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!