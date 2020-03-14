18 редких явлений природы, в которые не поверишь, пока не увидишь своими глазами

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Для того чтобы облететь на самолете вокруг Земли, потребуется примерно 50 часов, а на посещение всех достопримечательностей не хватит и жизни. Как здорово, что на свете есть отважные фотографы, которые забираются в самые отдаленные уголки мира и показывают нам, как величественна наша планета.

Мы в AdMe.ru уверены, что некоторые снимки буйства природы вызовут у вас мурашки.

1. Бабочка-монарх каждый год совершает перелеты на юг. Стаи этих насекомых настолько огромны, что на одном дереве могут отдыхать до 100 тыс. особей

2. Летом вода в этом озере испаряется, а из-за соляных отложений образуются почти инопланетные кратеры

Так озеро выглядит с высоты.

А так — в приближении.

3. Прибрежный капучино — довольно редкое природное явление. В составе напитка — соленая морская вода, водоросли и донные отложения

4. Внутри давно остывшего вулкана вырос тропический лес

5. Двояковыпуклые облака предвещают шторм

6. Высохшее соленое озеро в Боливии в сезон дождей превращается в огромное зеркало

Здесь добывают натрий, калий, магний и литий.

А еще делают незабываемые фотографии.

7. В самом начале лета в Японии начинается сезон танцующих светлячков. Давным-давно грациозными полетами насекомых могли любоваться только вельможи, зато теперь это можем сделать и мы

8. Вы только посмотрите, что творится на этом гавайском пляже: весь песок позеленел. На самом деле в песке содержится большое количество полудрагоценного минерала хризолита

9. Подводные сосульки, или брайниклы, возникают, когда слабосоленая вода перемешивается с океанской. Опускаясь ко дну, брайникл замораживает все живое на своем пути

10. Фотограф посещал парк Йосемити целых 5 лет, чтобы поймать этот момент

На фото не пожар, а пыльца, которая светится в лучах заходящего солнца.

11. После ледяного шторма дома жителей у озера Эри покрылись 30-сантиметровой коркой льда. Некоторым людям пришлось пробивать вход с помощью лома

12. Талая вода проделывает в ледяных пещерах запутанные ходы

13. Лунное гало возникает, когда высокие облака с миллионом мелких кусочков льда покрывают большую часть неба

14. Базальтовые столбы правильной шестигранной формы образуются после извержения вулканов. Остывая, лава распадается на такие колонны

15. Река Каньо-Кристалес летом окрашивается в 5 цветов: желтый, зеленый, синий, черный и красный. А все из-за нескольких видов водорослей

Так река выглядит со стороны.

А это те самые водоросли.

16. Это не марсианские пейзажи, а остывшие вулканы в Исландии

17. Подводный лес в озере Каинды. Озеро образовалось после землетрясения, и старые деревья теперь как будто вырастают из воды

18. Ледяные круги — редкое природное явление, которое возникает в реках с медленным течением

От какого из этих фото ваше сердце застучало быстрее? А может, вы являетесь счастливчиком и своими глазами видели чудеса природы? Поделитесь с нами своими впечатлениями.