18 редких вещей, которые встретились людям средь бела дня и заставили их застыть на месте
Не каждый день сталкиваешься с явлениями и ситуациями, которые оставляют яркие впечатления. Засыпанные вулканическим пеплом Канары или ископаемые пришельцы из Австралии — увидеть такое само по себе удача. А если уж удается сфотографировать и поделиться снимком в сети, то это можно назвать двойным везением.
Мы в AdMe.ru не устаем находить в сети невиданные штуки и показывать их вам. Ну а в конце статьи вас ждет бонус — советская стеклотара как вид искусства.
Это не российская деревенька, а остров Пальма (Канары). И это не снег, а пепел от извержения вулкана Кумбре-Вьеха
Трезубец
- Теперь «кусь» будет на 25 % больнее. © Mraki / Pikabu
- Теперь мы знаем, что в Австралии уже тогда было полно жутких существ. © Accomplished-Bill-54 / Reddit
Грибочек вырос в шапочке от желудя
Официально самый большой дубовый лист в мире: он занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Его длина — 42 см, а ширина — 39,7 см
«Кто-то налил мыла в фонтан по соседству»
«Грязь, замерзшая на моей машине, похожа на картину с изображением леса»
«Сделал снимок моей длинной-длинной тени на закате»
«Когда я был маленьким, эта лестница вела в домик на дереве. Сейчас мне 44»
Так выглядит служба доставки в Венеции
А так — малахит в природе
Это просто ржавчина
«Кот моего бойфренда сидит вот так»
Так выглядит наша спинномозговая жидкость. Она называется ликвор и циркулирует в спинном и головном мозге человека
Семечко проросло в отверстии заклепки
Кажется, что этот гриб растаял, как свеча
«Обожаю арбузные огурцы»
«Фитнес-арбуз: без вкуса, без запаха, без калорий. Советую худеющим»
Просто грустная жабья попка
Бонус: «Коллекционирую юбилейную советскую стеклотару. Это 3-литровая банка, посвященная 8 Марта»
А у вас есть фото необычных вещей и явлений, которые внезапно встретились вам?
Фото на превью huntsnhava40 / Imgur
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