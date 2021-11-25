18 редких вещей, которые встретились людям средь бела дня и заставили их застыть на месте

Не каждый день сталкиваешься с явлениями и ситуациями, которые оставляют яркие впечатления. Засыпанные вулканическим пеплом Канары или ископаемые пришельцы из Австралии — увидеть такое само по себе удача. А если уж удается сфотографировать и поделиться снимком в сети, то это можно назвать двойным везением.

Мы в AdMe.ru не устаем находить в сети невиданные штуки и показывать их вам. Ну а в конце статьи вас ждет бонус — советская стеклотара как вид искусства.

Это не российская деревенька, а остров Пальма (Канары). И это не снег, а пепел от извержения вулкана Кумбре-Вьеха

Трезубец

Теперь «кусь» будет на 25 % больнее. © Mraki / Pikabu

Теперь мы знаем, что в Австралии уже тогда было полно жутких существ. © Accomplished-Bill-54 / Reddit

Грибочек вырос в шапочке от желудя

Официально самый большой дубовый лист в мире: он занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Его длина — 42 см, а ширина — 39,7 см

«Кто-то налил мыла в фонтан по соседству»

«Грязь, замерзшая на моей машине, похожа на картину с изображением леса»

«Сделал снимок моей длинной-длинной тени на закате»

«Когда я был маленьким, эта лестница вела в домик на дереве. Сейчас мне 44»

Так выглядит служба доставки в Венеции

А так — малахит в природе

Это просто ржавчина

«Кот моего бойфренда сидит вот так»

Так выглядит наша спинномозговая жидкость. Она называется ликвор и циркулирует в спинном и головном мозге человека

Семечко проросло в отверстии заклепки

Кажется, что этот гриб растаял, как свеча

«Обожаю арбузные огурцы»

«Фитнес-арбуз: без вкуса, без запаха, без калорий. Советую худеющим»

Просто грустная жабья попка

Бонус: «Коллекционирую юбилейную советскую стеклотару. Это 3-литровая банка, посвященная 8 Марта»