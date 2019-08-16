18 работ турецкого фотографа, который показывает контрасты нашего мира без прикрас
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Турецкий фотограф Угур Галленкуш вот уже на протяжении нескольких лет занимается интереснейшим проектом. Он собирает в коллажи контрастные фото, которые показывают, насколько разительны отличия между благополучными странами и регионами, которые находятся в зоне постоянных конфликтов. Сам Угур любит цитировать слова основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка: «Мир дома — мир во всем мире». Он уверен, что порой изображение может произвести более яркое впечатление, чем тысячи слов.
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Фото на превью AFP / East News, ugurgallen / Instagram