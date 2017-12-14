18 нарядов знаменитостей 2017 года, которые наверняка войдут в историю моды

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Вспоминая события уходящего года, мы в AdMe.ru решили уделить немного внимания моде с красных ковровых дорожек и написать о самых запоминающихся нарядах знаменитостей 2017-го. Ближе к концу мы приберегли немного легкого треша.

Николь Кидман

50-летняя звезда затмила многих на ковровой дорожке премии «Эмми» — она выбрала платье цвета «красный гренадин» с пышной юбкой длиной до щиколотки. Кстати, обратите внимание на разные туфли. Это не ошибка, так и было задумано создателями модели из Calvin Klein.

Эль Фэннинг

Одним из самых ярких нарядов Каннского кинофестиваля и уходящего года стало белое атласное платье Эль Фэннинг от Vivienne Westwood. Изюминкой платья стал принт на задней стороне подола, напоминающий детский рисунок.

Дженнифер Лопес

Лопес появилась на церемонии вручения премии People’s Choice Awards в утонченном бархатном платье от Reem Acra, расшитом кристаллами. Сама звезда получила премию за роль в криминальном сериале «Оттенки синего».

Джулианна Мур

На Венецианском кинофестивале самым обсуждаемым нарядом было струящееся платье Джулианны Мур от Valentino, которое она не стала дополнять мудреной прической, от чего образ только выиграл.

Оливия Калпо

Вот в таком платье появилась мисс Вселенная — 2012 на вручении премии «Золотой глобус». В образе Оливии было что-то от Фриды Кало, а рисунок на платье напоминал полотна импрессионистов.

Жанель Монэ

Актриса фильма «Лунный свет», который, кстати, получил «Оскар» как лучший фильм 2016 года, поразила всех необычным платьем с асимметричным подолом в крупный горох. Не все критики признали наряд актрисы идеальным, но в числе самых запоминающихся он точно оказался.

Эмма Стоун

А вот так выглядела Эмма Стоун на вручении премии «Оскар», где она победила в номинации «Лучшая женская роль», сыграв в фильме «Ла-Ла Ленд». На ней было довольно простое платье в стиле ретро, которое тем не менее сделало ее образ одним из самых запоминающихся и утонченных на церемонии.

Зои Кравиц

Актриса, модель, певица, одна из самых стильных женщин Голливуда и дочь Ленни Кравица одеваться умеет. При этом она не любит безопасные и проверенные решения, а идет на эксперименты, как, например, это платье с радужным подолом, на который стоит посмотреть со всех сторон.

Адель

Адель продемонстрировала отличный вкус, появившись на вручении премии «Грэмми» в оливковом наряде, простом и необычном одновременно. Хотя на этой церемонии она получила столько премий, что запомнилась бы всем вне зависимости от того, какое на ней было бы платье.

Рианна

А Рианна выбрала для «Грэмми-2017» яркий топ, подчеркивающий ее тату под грудью, и замысловатую юбку от Armani Prive — неочевидное сочетание. К слову, певица не выиграла ни одной статуэтки, хотя была номинирована в 8 категориях. На церемонии она сидела в зрительном зале и пила что-то крепкое из маленькой фляжки. После чего в интернете появился мем «мы все в этой жизни — Рианна».

Зендая

Юное дарование Зендая еще и круто одевается: на мировой премьере фильма «Величайший шоумен» она блистала в пышном черно-красном платье от Viktor & Rolf.

Блейк Лайвли

Бал института костюма, известный как Met Gala, — это «Оскар» в мире моды и повод для каждой знаменитости одеться оригинально и смело. Актриса вдохновилась темой 80-х — надела роскошное золотое платье со шлейфом из синих перьев и была похожа на райскую птицу или звезду старого Голливуда.

Кирстен Данст

Кирстен Данст явилась на церемонию вручения премии «Оскар» в классическом и простом черном платье от Dior, которое тем не менее вызвало восторг у многих, в том числе и у ведущих мероприятия. Вероятно, ее наряд смотрелся бы не так интересно, будь он длиннее — вот хороший пример того, как много значат детали.

Кэти Перри

Самой яркой звездой MTV Video Music Awards 2017 была Кэти Перри, ведущая церемонии. Она и пела, и объявляла номинантов, и летала под куполом, а также поразила модных критиков своим платьем футуристичных форм, которое она дополнила черными крупными серьгами.

Рианна

Настало время осветить эпатажные образы. Рианна блеснула на фестивале Coachella в этой странной штуке, поверх которой она надела шорты и майку. Между прочим, это комбинезон от Gucci, и стоит он примерно $ 10 тыс.

Леди Гага

Леди Гага предстала на красной дорожке церемонии вручения «Грэмми» в уже привычном для нас провокационном образе. Кстати, такое вот «нижнее декольте» стало чем-то вроде тренда для самых смелых в 2017 году.

Кэти Перри

Темой для Met Gala 2017 была модельер Рэи Кавакубо и ее эпатажное творчество, поэтому многие звезды здесь «оторвались» по полной, например Кэти Перри.

Кара Делевинь

Кара побрила голову для роли в фильме «Жизнь за один год», и на бал Института костюмов явилась с лысиной, покрашенной в серебристый цвет. В итоге, кажется, даже такой оригинальный брючный костюм оказался в тени необычного «аксессуара».

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