18 наглядных доказательств того, что размер познается в сравнении

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Чтобы узнать размер незнакомого объекта, его нужно сравнить с чем-то знакомым. Вы, конечно, слышали о том, что амурские тигры — суровые гиганты, а на фоне гор человек кажется крохотной песчинкой. Однако только фотографии могут передать яркий контраст размеров и заставят задержать дыхание при виде мощи природы.

Редакторы AdMe.ru без устали бороздят просторы интернета, чтобы найти сильные фото и доказать: в нашем мире еще есть место сюрпризам.

1. Среди величественных гор на Гавайях можно почувствовать себя песчинкой

2. Спортсмен и актер Хафтор Бьернссон (2,06 м), его супруга Келси Хенсон (158 см) и баскетболист Джордж Белл (2,34 м)

3. «Бабуля вырастила джунгли перед входной дверью (моя жена на фото для масштаба)»

4. Художник Стивен Пол Джадд создал картину из 20 тыс. игральных костей

Так картина выглядела в процессе работы

5. Пещера Драконий Глаз в Великобритании

6. Морская кожистая черепаха — самый большой представитель своего вида. Эти гиганты вырастают до 2,5 м в длину и могут весить почти тонну

7. Так выглядит подводная часть айсберга в сравнении с человеком

8. Лапа амурского тигра

9. Девочка и ее собака. Или это медведь?..

10. Эта гигантская воронка — водосброс на плотине в Калифорнии. Во время засухи она выглядит не так устрашающе

11. Морской скат, который ведет себя как игривый щенок

12. «У моего брата 50-й размер обуви. Так он выглядит в классических туфлях»

13. Давным-давно гигантские ленивцы жили на теплых островах рядом с людьми. Некоторые особи вырастали до 3 м в длину

14. «Этот огромный мак я увидела в Германии»

15. Вы наверняка пробовали мясо тихоокеанского палтуса, но вряд ли видели эту рыбу целиком

16. Кратер от огромной бомбы, которую англичане заложили под немецкими позициями во время Первой мировой войны

17. МКС на фоне Луны выглядит как игрушка

18. Бодибилдер Илья Ефимчук

А вам встречались люди или вещи, которые поражают воображение своими размерами?