Лучшие уличные фотографии — 2017 по мнению конкурса LensCulture Street Photography Awards
Уличная фотография набирает стремительную популярность, об этом свидетельствует международный конкурс LensCulture Street Photography Awards, куда отправляли заявки фотографы из разных уголков мира.
AdMe.ru делится с вами работами финалистов, которые словили лучшие моменты городской суматохи.
«Маленькая луковичка». Артыт Лердракмунголь
(Таиланд)
«Streetmax 21». Джим Каспер (Англия)
«Одинокая Гавана». Реми Субанер (Франция)
«Перерыв». Этин Бьюс (Бельгия)
«Измученный Нью-Йорк». Синди Горецкий (США)
«Геометрия и цвет». Джоланта Мазур (Малайзия)
«Пассажиры метро XVI века». Мэтт Крэбтри (Англия)
«Обеспеченные». Даги Уоллес (Англия)
«Фаза света». Тан Краипук (Таиланд)
«Алмазные дни». Мануэль Арменис (Германия)
«Сосуществование». Энамул Кабир (Бангладеш)
«Чувства Винсента». Александр Гранд (Бразилия)
«За пределами улицы». Сварат Гош (Индия)
«Пока все ее теряют». Дэвид Барретт (Англия)
«Мексика». Хелен Анторини (Швейцария)
«Красные губы». Руди Бойер (Франция)
«Удар». Ирфан Лючино (Сербия)
«Взгляд человека». Моин Ахмед (Бангладеш)
«Зонтичная революция». Пабло Вебер (Гонконг)
«Закрытые сделки». Джозеф Чунг (Малайзия)
Фото на превью dirtygrid/instagram