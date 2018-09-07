18 фотопародий от австралийской актрисы, меняющей представление об идеальных снимках в Instagram

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Селеста Барбер — известная австралийская актриса и просто прирожденный комик. На ее аккаунт в инстаграме подписано более 4,5 млн человек — и это число только растет. Там она делится своими пародиями на слишком идеальные снимки знаменитостей и показывает их неуместность в реальной жизни. Идейный вдохновитель Селесты — ее муж, который известен в инстаграме под ником hothusband.

AdMe.ru уже писал о пародиях этой актрисы и предлагает вам новую подборку, которая непременно вызовет улыбку.

1. Наблюдение за китами

2. Подготовка к брачным играм

3. Больше было бы просто глупо

4. Неделя шопинга

5. Когда за упаковку пляжной сумки отвечает ваш муж

6. Сестры по крови. Лучшие друзья по зарплате

7. Когда мужья занимаются серфингом, а вам приходится приглядывать за детьми

8. Когда у салата приколы смешнее, чем у тебя

9. Когда ты раздавлена, но стараешься оставаться при этом хладнокровной

10. Когда ты одолжила у своей мамы купальник и отправилась на суперстильную фотосессию

11. С днем рождения, Джастин Бибер! Спасибо тебе за странные фото, которые ты выкладываешь. Я реально признательна тебе!

12. Это была дли-и-и-инная неделя!

13. Ничто так не выделит богатую девочку на курорте, как красный костюм для купания Adelio и игра «Брось в лицо песком»

14. Текущее настроение

15. Одна из этих девушек спит в спортивном бра, другая ни разу в своей жизни не пылесосила

16. Не сегодня, милый, я устала

17. С днем рождения, Миранда Керр! Притворись, что ты ешь картошку фри, и просто сделай фото. Ведь в этот день ты можешь позволить себе все!

18. Где, черт возьми, такси?!

Какая пародия Селесты Барбер вам запомнилась больше всех?