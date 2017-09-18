18 фотографий, увиденное на которых уже не развидеть

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Иногда совершенно неожиданно для фотографа в объектив камеры попадают необычные, смешные или жутковатые оптические иллюзии. Благодаря им даже самые заурядные снимки становятся суперпопулярными в интернете. AdMe.ru отыскал для вас 18 фотографий, в каждой из которых скрыто немало интересного.

Живот ждет открытия бочки с пивом не меньше своего владельца

Это сиденье выглядит так, будто у него маленькие ножки

Вот, что бывает, когда повар отбеливает свой колпак аж до синевы

У моего товарища проблема с носом

Не беспокойтесь, этот милый корги вовсе не пытается съесть своего приятеля

С головой у этого котика тоже все в порядке

И у этой девушки голова на месте, хотя и не видна

Уши этого пса выглядят как две собачьи головы с ушами

Боевые гномы

Загорайте правильно

Какая длинная борода! А нет, показалось...

Шляпа из Хогвартса нашла себе новую работу

Паровой котел или гусеница в очках, которая пытается накрасить губы?

Это не собрание «Ку-клукс-клана». Просто болельщикам на стадионе раздали белые флажки

Какие-то неправильные пчелы...

Парень и не думал, что фото его мамы с покрывалом может получиться таким жутким

И опять нам что-то померещилось

А вы их тоже видите? (фанаты «Star Wars» поймут)