18 фотографий, увиденное на которых уже не развидеть
Иногда совершенно неожиданно для фотографа в объектив камеры попадают необычные, смешные или жутковатые оптические иллюзии. Благодаря им даже самые заурядные снимки становятся суперпопулярными в интернете.
AdMe.ru отыскал для вас 18 фотографий, в каждой из которых скрыто немало интересного.
Живот ждет открытия бочки с пивом не меньше своего владельца
Это сиденье выглядит так, будто у него маленькие ножки
Вот, что бывает, когда повар отбеливает свой колпак аж до синевы
У моего товарища проблема с носом
Не беспокойтесь, этот милый корги вовсе не пытается съесть своего приятеля
С головой у этого котика тоже все в порядке
И у этой девушки голова на месте, хотя и не видна
Уши этого пса выглядят как две собачьи головы с ушами
Боевые гномы
Загорайте правильно
Какая длинная борода! А нет, показалось...
Шляпа из Хогвартса нашла себе новую работу
Паровой котел или гусеница в очках, которая пытается накрасить губы?
Это не собрание «Ку-клукс-клана». Просто болельщикам на стадионе раздали белые флажки
Какие-то неправильные пчелы...
Парень и не думал, что фото его мамы с покрывалом может получиться таким жутким
И опять нам что-то померещилось
А вы их тоже видите? (фанаты «Star Wars» поймут)
Фото на превью fodaseeusoualei/twitter.com