18 фотографий, после которых интернет никогда не будет прежним

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Ежедневно в интернете появляются миллионы новых снимков от обычных пользователей, звезд и профессиональных фотографов. Лучшие из них становятся популярными и превращаются в мемы — своего рода единицы передачи культурной информации. AdMe.ru отобрал для вас лишь малую толику таких фотографий из самых ярких за последние несколько лет.

Самый красивый преступник

«Он украдет ваше сердце и ваш DVD-плеер», — так отозвались о Джереми Миксе пользователи интернета, после того как в 2014 году его фотография появилась на странице полицейского участка города Стоктон (Калифорния) в фейсбуке. Красавчик буквально проснулся знаменитым и подписал контракт с модельным агентством еще до истечения своего 27-месячного срока.

Селфи новобрачных с Томом Хэнксом

Элизабет и Райан не подозревали, что день их свадьбы запомнится еще одним приятным событием. Во время фотосессии в Центральном парке Нью-Йорка молодожены встретили вышедшего на пробежку Тома Хэнкса. Актер тепло поздравил пару и сделал с ними несколько фотографий.

Cелфи Эллен Дедженерис на церемонии «Оскар»

Пожалуй, одно из самых эпичных звездных селфи последних лет. Впрочем, по мнению Эллен, оно могло быть еще лучше, если бы руки Брэдли Купера были подлиннее.

Леонардо Ди Каприо наконец-то получил «Оскар»

Долгожданный и более чем заслуженный «Оскар» Лео само по себе знаменательное событие. Но во время церемонии актер то ли случайно, то ли умышленно показал неприличный жест — этого интернет точно не забудет.

Grumpy Cat

Кошечка Тард только выглядит сердитой. На самом деле она очень милая, а ее недовольное выражение мордочки лишь следствие неправильного прикуса. Необычную внешность кошки оценили по достоинству: в 2013 году Тард получила премию Webby Awards в номинации «Мем года», а к концу 2014-го уже заработала для своей хозяйки более $ 100 млн.

Барак и Мишель Обама: любовь, которая лишь крепнет с годами

Еще одно доказательство, что эти двое были рождены друг для друга. Барак и Мишель не стесняются выражать свою привязанность друг к другу даже на публике.

Жизель Бюндхен успевает все на свете

С одной оговоркой: ей помогает команда профессионалов, но и в этом случае Жизель не хватает времени на полноценный сон. Например, перед тем как была сделана эта фотография, модели удалось поспать только 3 часа.

Рианна на церемонии Met Gala

Канареечно-желтое платье, в котором Рианна появилась на церемонии Met Gala в 2015 году, сыграло с ней злую шутку. В сети появились ехидные комментарии и мемы, в которых платье сравнивали с пиццей, омлетом и даже Губкой Бобом.

Платье, из-за которого все спорили

Удивительно, но в интернете платью вовсе не нужна хозяйка, чтобы прославиться. Казалось бы, что в нем необычного? Кроме того что оно то ли сине-черное, то ли бело-золотое. Так или иначе, наряд породил массу споров среди интернет-пользователей, и именно за это мы будем помнить его еще долго.

Выступление Бейонсе во время Super Bowl — 2013

Никто не застрахован от неудачных фотографий. В том числе и очень красивые женщины. Пресс-агенты певицы сделали все, чтобы эти снимки навсегда исчезли из Всемирной паутины, но мы-то с вами знаем, что это практически невозможно.

Бейонсе и ее близнецы

То ли дело фотографии, которыми делится сама Бейонсе. Прошел всего месяц после того, как ее близнецы, Сэр и Руми, появились на свет, а счастливая мама уже демонстрирует прекрасную форму.

Фото Ким Кардашян на обложке Paper

Весомый вклад в коллекцию самых запоминающихся фото внесли Ким Кардашян и ее многочисленные родственники. Едва ли найдется еще одна знаменитая семья, которой посвящено столько мемов и фотожаб.

Волосы Кендалл Дженнер

Одна из младших сестер Ким тоже отличилась: фотография, где Кендалл с волосами, уложенными (в буквальном смысле слова) на полу в «прическу», набрала более 3,5 млн отметок «нравится» и стала поводом для многочисленных пародий.

Памятник, который во время снегопада превращается в Дарта Вейдера

Памятник основателю польского города Вейхерово Якубу Вейхеру выглядит вполне обыкновенно, но все меняется с наступлением зимы. Снег «превращает» пана Вейхера в Темного Лорда Дарта Вейдера, и кажется, местных жителей такое сходство только веселит.

Майли Сайрус и ее язык

Не самое пристойное поведение певицы в прошлом привело к появлению едких статей и неприятных (пусть и метких) сравнений. Надо сказать, что повзрослевшая Майли ведет себя куда скромнее, чему несказанно рады поклонники ее таланта.

Маккайла Марони не впечатлена

Юной гимнастке из США Маккайле Марони есть чем гордиться: на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году ее команда завоевала золотые медали, а сама Маккайла выиграла серебро в личном первенстве. Но спортсменка явно рассчитывала на большее, поэтому ее лицо во время церемонии награждения трудно было назвать радостным.

Salt Bae

Турецкий повар Нусрет Герче прославился после того, как в сети появилось видео, где он виртуозно готовит стейк. Пользователи оценили харизму повара и особенно небрежный жест, которым он солит мясо. Именно поэтому Нусрет и получил прозвище Salt Bae (от англ. salt — «соль», bae — «детка»).

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