18 фото, которые нельзя смотреть, если у вас богатая фантазия

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Все персонажи в этой фотоподборке не вымышлены. Любое совпадение событий с реальными не являются случайностью. AdMe.ru подготовил для вас свежие снимки из серии «показалось», так что придержите фантазию и не верьте своим глазам с первого раза.

Дельфин и русалка, они, если честно, не пара

В этом фото удачно все: и момент, и ракурс, и цветовая гамма

— Хороший рюкзак у тебя!

— Какой рюкзак?

Сборка хлопка ночью выглядит как огромная толпа на концерте

Пара не знала, что весь интернет будет развлекаться, разглядывая их романтичное фото

Самый короткий тест на внимательность, который проваливают 99 % мужчин

Интересно, где можно так натренировать ноздри?

Кто-нибудь, объясните, где еще одна пара рук

Это самый загадочный случай беременности в истории

Натуральная красота всегда будет в моде. Или нет

Давай расскажи моим батареям, что отопление уже включили

Эта прямая линия заставляет ликовать моего внутреннего перфекциониста

А еще она наверняка умеет воду превращать в вино. Но это ей пригодится попозже

Расслабьтесь, это всего лишь вишенка

А это — ножки младенца

К вечеру все мы чувствуем себя немного уставшими