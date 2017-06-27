18 доказательств того, что не стоит верить идеальным фото в соцсетях

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В желании удивить и вызвать зависть окружающих многие не знают меры. Такие люди используют соцсети, чтобы продемонстрировать всем свою «красивую жизнь». Порой выходит довольно курьезно.

AdMe.ru собрал честные посты интернет-пользователей о том, как создаются все эти фото из рубрики «на зависть всем».