18 доказательств того, что не стоит верить идеальным фото в соцсетях
В желании удивить и вызвать зависть окружающих многие не знают меры. Такие люди используют соцсети, чтобы продемонстрировать всем свою «красивую жизнь». Порой выходит довольно курьезно.
AdMe.ru собрал честные посты интернет-пользователей о том, как создаются все эти фото из рубрики «на зависть всем».
«На стадионе — самые яркие эмоции»
«Приобрел тут себе слайдеры от Gucci»
«Все свое, все натуральное»
«Зависаем с моей крошкой»
«Моя новая ласточка»
«Новая работа в серьезной компании»
«Размялись с джентльменами в гольф-клубе»
«Сноровка»
«Любуюсь пирсом»
«Оставил официанту щедрые чаевые»
«Обожаю, когда мой любимый готовит для меня»
«Рванул в Европу за таким нужным мне отдыхом»
«Любимая сфоткала меня спящим»
«Люблю, чтобы под рукой была наличность»
«Сделали шикарный ремонт на кухне»
«Незабываемые ощущения»
«Умчался на своем авто»
Инстаграм vs. реальность
Фото на превью Jaye/twitter, jmcg1995/instagram