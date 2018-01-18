18 фото, которые заиграли новыми красками благодаря случайности

На снимках мы стараемся запечатлеть самые интересные, яркие и запоминающиеся события нашей жизни. Правда, иногда задуманное отличается от того, что мы имеем в итоге.

AdMe.ru собрал для вас фотографии, которые получились совершенно случайно, но от этого ничуть не проиграли.

«Я клянусь, мы хорошие родители»

«Играл со стеклом и фотоаппаратом и получил этот снимок»

«Сфотографировал собаку, пока она зевала, но забыл отключить вспышку»

«Сфоткал башню, а из-за настроек камеры получилась летающая тарелка»

«Мой друг влез на фото Ким Кардашян и Канье Уэста»

«Хотел сфотографировать осьминога, но он внезапно выхватил камеру и начал фотографировать сам»

«Моя девушка всего лишь пыталась сфотографировать мороженку»

«Нечаянно заснял Питера Пэна и Динь-Динь»

«Отец поставил камеру на таймер, но не успел добежать»

Из испорченного фото кошки получился отличный рисунок

Тот самый момент, когда упали очки

«Делали селфи, но внезапно обнаружили в кадре паука»

«Хотел сфотографировать радугу, как вдруг...»

«Поймал отражение в стекле. Люстра выглядит так, будто висит на небе»

«Фотографировал фейерверки, а получилась туманность»

«Сфоткал птичку за секунду до того, как она меня укусила»

«Попросили даму сфоткать нас в Йеллоустонском парке»

Снимок один на миллион

Фото на превью ThisTimeLastYear/ imgur

15 На склад!
0 Комментарии
  • 18 января 2018
  • 12673

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!