18 фото, которые заиграли новыми красками благодаря случайности
На снимках мы стараемся запечатлеть самые интересные, яркие и запоминающиеся события нашей жизни. Правда, иногда задуманное отличается от того, что мы имеем в итоге.
AdMe.ru собрал для вас фотографии, которые получились совершенно случайно, но от этого ничуть не проиграли.
«Я клянусь, мы хорошие родители»
«Играл со стеклом и фотоаппаратом и получил этот снимок»
«Сфотографировал собаку, пока она зевала, но забыл отключить вспышку»
«Сфоткал башню, а из-за настроек камеры получилась летающая тарелка»
«Мой друг влез на фото Ким Кардашян и Канье Уэста»
«Хотел сфотографировать осьминога, но он внезапно выхватил камеру и начал фотографировать сам»
«Моя девушка всего лишь пыталась сфотографировать мороженку»
«Нечаянно заснял Питера Пэна и Динь-Динь»
«Отец поставил камеру на таймер, но не успел добежать»
Из испорченного фото кошки получился отличный рисунок
Тот самый момент, когда упали очки
«Делали селфи, но внезапно обнаружили в кадре паука»
«Хотел сфотографировать радугу, как вдруг...»
«Поймал отражение в стекле. Люстра выглядит так, будто висит на небе»
«Фотографировал фейерверки, а получилась туманность»
«Сфоткал птичку за секунду до того, как она меня укусила»
«Попросили даму сфоткать нас в Йеллоустонском парке»
Снимок один на миллион
Фото на превью ThisTimeLastYear/ imgur