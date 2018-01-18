18 фото, которые заиграли новыми красками благодаря случайности

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На снимках мы стараемся запечатлеть самые интересные, яркие и запоминающиеся события нашей жизни. Правда, иногда задуманное отличается от того, что мы имеем в итоге.

AdMe.ru собрал для вас фотографии, которые получились совершенно случайно, но от этого ничуть не проиграли.