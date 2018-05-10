18 человек, которые сделали такие фото из отпуска, что хочется срочно повторить

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Обычными фото из отпуска уже никого не удивить. Поэтому туристы стараются найти изюминку в каждой достопримечательности, чтобы сделать незабываемый снимок. У некоторых получается настолько хорошо, что появляется жгучее желание сразу же купить билеты и уехать повторять их шедевры.

AdMe.ru подобрал для вас 18 фото от гениев фотографий из путешествий, которым хочется поставить лайк.

Как компактно уместить большую компанию на одном фото?

Селфи из глубин воды

Громкое «нет» однотипным фото с Пизанской башней

Ракурс, который делает тебя супергероем

Под солнечными лучами

С водным миром на одной волне

Перспектива решает все

Прыгнуть выше головы

Нам не хватало новой рекламы укрепляющего шампуня

Всегда беру с собой мини-гамак

На пляже можно и помедитировать

Кокос-сюрприз

Бросерфинг

Одной правой

«Моя девушка обожает фотографироваться со мной»

Чтобы точно не остаться без внимания на пляже

Когда даже отражение помогает тебе сделать крутое фото

Когда пирамиды оказались меньше, чем ты думал