18 человек, которые обнаружили что-то из ряда вон выходящее и догадались сделать фото

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Замечательно, что в результате развития технологий почти каждый имеет под рукой фотокамеру. Еще каких-то 20 лет назад мы не смогли бы составить такую подборку, а все увиденные чудеса можно было описать лишь словами. И не факт, что вам запросто поверили бы.

AdMe.ru и сам с трудом поверил в реальность этих кадров, но многим из них нашлось разумное объяснение.

«Нашел этот огромный диск на острове Гуам. Я в тупике. Никогда раньше не видел такого»

Поблизости недавно произошел сбой запуска китайской ракеты. Было замечено, что ее обломки упали как раз вблизи острова Гуам. © Kosmos_Entuziast / Reddit

«Гулял по гималайским джунглям и наткнулся на это лицо, высеченное в скале»

«Это конкреция (скопление минералов), похожая на яйцо дракона. Лучшая часть моей коллекции»

«Сегодня на мою руку сели 2 птицы»

«Нашел эту штуку в новом жилье. Похоже, грушевидная часть служит грузом. Что это?»

Это составляющая приспособления для заваривания чая. Меньшая часть имеет функцию противовеса. © Thegardentroll / Reddit

Эта размытая полоса на яблоке выглядит так, словно его текстуры прогрузились не полностью

Это дерево словно растет из стены

«Нашел этот странный бетонный столб с шипами в Хорватии. Похоже на какой-то мемориал»

Я родом из этих мест. Этот пляж славится морскими ежами и чистой водой. Это просто художественная инсталляция. © chmobeb / Reddit

Закат, похожий на лесной пожар

«Нашел скрученное дерево на пляже»

Это из датского города Орхус. В 1993 году этот объект создал местный скульптор. Произведение называется «Танден» (зуб). © manwhorunlikebear / Reddit

Вот как указывают номера домов в Беларуси

«Я сфотографировал свой новый смеситель в тот момент, когда цвет его подсветки менялся»

В современных фотокамерах используется метод тонального отображения: делается несколько снимков, а потом они сшиваются, чтобы обеспечить зрителю наиболее точную картинку. В данном случае в кадры попали оба цвета, и устройству пришлось искать компромисс. © adeward / Reddit

«У моей собаки на боку почти идеальный круг»

«Нашел на берегу реки. Вещь твердая и легкая, с обратной стороны выглядит так же. Что это?»

Это пенополиуретан, который не был использован должным образом. Если правильно смешать, то получится что-то вроде монтажной пены, а если нет, то вот такая штука. © ABINORYS / Reddit

Этот перец проходит все стадии зрелости одновременно

«Меня попросили объяснить происхождение этой штуки. Ее нашли в пруду заповедника. Я понятия не имел. Оказалось, так круто выглядят яйца комара-звонца»

Растение, которое выглядит как дерево, пробилось через трещину в бетоне

«Только что заметил суперъяркий свет далеко в океане. Что это? Корабль?»

Я капитан корабля. Наши огни так не светят. Голосую, что это взрыв на электростанции. Вот пример аналогичного свечения при взрыве. © MateChristine / Reddit

Надеемся, и вы узнали много нового, просматривая эти фотографии. Может, вам тоже удавалось стать свидетелем чего-нибудь необычного?