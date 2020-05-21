18 человек, которые обнаружили что-то из ряда вон выходящее и догадались сделать фото
Замечательно, что в результате развития технологий почти каждый имеет под рукой фотокамеру. Еще каких-то 20 лет назад мы не смогли бы составить такую подборку, а все увиденные чудеса можно было описать лишь словами. И не факт, что вам запросто поверили бы.
AdMe.ru и сам с трудом поверил в реальность этих кадров, но многим из них нашлось разумное объяснение.
«Нашел этот огромный диск на острове Гуам. Я в тупике. Никогда раньше не видел такого»
Поблизости недавно произошел сбой запуска китайской ракеты. Было замечено, что ее обломки упали как раз вблизи острова Гуам. © Kosmos_Entuziast / Reddit
«Гулял по гималайским джунглям и наткнулся на это лицо, высеченное в скале»
«Это конкреция (скопление минералов), похожая на яйцо дракона. Лучшая часть моей коллекции»
«Сегодня на мою руку сели 2 птицы»
«Нашел эту штуку в новом жилье. Похоже, грушевидная часть служит грузом. Что это?»
Это составляющая приспособления для заваривания чая. Меньшая часть имеет функцию противовеса. © Thegardentroll / Reddit
Эта размытая полоса на яблоке выглядит так, словно его текстуры прогрузились не полностью
Это дерево словно растет из стены
«Нашел этот странный бетонный столб с шипами в Хорватии. Похоже на какой-то мемориал»
Я родом из этих мест. Этот пляж славится морскими ежами и чистой водой. Это просто художественная инсталляция. © chmobeb / Reddit
Закат, похожий на лесной пожар
«Нашел скрученное дерево на пляже»
Это из датского города Орхус. В 1993 году этот объект создал местный скульптор. Произведение называется «Танден» (зуб). © manwhorunlikebear / Reddit
Вот как указывают номера домов в Беларуси
«Я сфотографировал свой новый смеситель в тот момент, когда цвет его подсветки менялся»
В современных фотокамерах используется метод тонального отображения: делается несколько снимков, а потом они сшиваются, чтобы обеспечить зрителю наиболее точную картинку. В данном случае в кадры попали оба цвета, и устройству пришлось искать компромисс. © adeward / Reddit
«У моей собаки на боку почти идеальный круг»
«Нашел на берегу реки. Вещь твердая и легкая, с обратной стороны выглядит так же. Что это?»
Это пенополиуретан, который не был использован должным образом. Если правильно смешать, то получится что-то вроде монтажной пены, а если нет, то вот такая штука. © ABINORYS / Reddit
Этот перец проходит все стадии зрелости одновременно
«Меня попросили объяснить происхождение этой штуки. Ее нашли в пруду заповедника. Я понятия не имел. Оказалось, так круто выглядят яйца комара-звонца»
Растение, которое выглядит как дерево, пробилось через трещину в бетоне
«Только что заметил суперъяркий свет далеко в океане. Что это? Корабль?»
Я капитан корабля. Наши огни так не светят. Голосую, что это взрыв на электростанции. Вот пример аналогичного свечения при взрыве. © MateChristine / Reddit
Надеемся, и вы узнали много нового, просматривая эти фотографии. Может, вам тоже удавалось стать свидетелем чего-нибудь необычного?
Фото на превью olavivalo / reddit