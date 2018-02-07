17 абсурдных для нас вещей, которые считались абсолютно нормальными в прошлом

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В сравнительно недалеком прошлом была масса интересных вещей, с которыми мы ни разу не сталкивались и даже не слышали о них. Некоторые могут показаться нам странными, другие и вовсе абсурдными, но для наших бабушек и дедушек они были вполне обыденными и нормальными. Глядя на фотографии, остается только размышлять, какие из наших собственных привычек и дел вызовут улыбку у наших потомков.

Сегодня AdMe.ru предлагает вам подборку фотографий, на которых запечатлены бытовые вещи и дела, которые были вполне обыденными десятилетия назад, а нам кажутся странными.

Конкурс красоты в Клифтонвилле, США, 1936 год

Уличный автомат для нанесения загара, США, 1949 год

Реклама водяного масcажера для груди, 1930 год

Популярный способ выпрямить волосы в 1960-е годы

Женщины рисуют чулки на ногах, Лондон, 1941 год. Нейлон стал одним из первых товаров массового потребления, на котором экономили во время войны

Резюме, США, 1931 год

Надпись: «У меня 3 профессии, я знаю 3 языка, 3 года я воевал, у меня 3 детей, и я не работал вот уже 3 месяца. Мне нужна только ОДНА работа».

Реклама средства от зубной боли на основе кокаина, 1885 год

Английская модель и актриса Джули Десмонд рекламирует «Москвич-427» на автомобильной выставке, 1971 год

Церковь на колесах на базе Ford T со священником-водителем, США, 1922 год. Внутри был мини-орган, а шпиль перед въездом в гараж снимался

Специально пронумерованные перчатки, используемые для обучения слепому методу набора текста на печатной машинке, США, 1961 год

Катание по поверхности гигантской сковороды перед приготовлением омлета из 7 000 яиц. В качестве коньков — куски сала, США, 1931 год

Послеобеденные развлечения в поместье Кирби, Великобритания, 1973 год. До эпохи онлайн-игр и компьютеров

Автоматон «Эуфония», который мог имитировать человеческую речь, 1860-е годы

Дети и сигареты в рекламе 1960-х годов. Что может быть лучше?

Надпись слева: «Мамочка, прежде чем будешь меня ругать, может, лучше закуришь Marlboro?» Надпись справа: «Хей, мамочка, ты точно насладишься своими Marlboro!»

Ребенок в «детском кресле», 1940-е годы

Сборная Аргентины по футболу готовится к игре против Боливии, 1973 год. Маски помогали адаптироваться к воздуху боливийского высокогорья. Игра прошла на высоте 3 600 метров над уровнем моря, аргентинцы победили

Мир 105 лет назад, до появления прививки от дифтерии

Надпись слева: «В память о 5 детях Л. Х. Ларсена и его жены Эмилии, которые умерли от дифтерии в 1903 году».

А какие вещи из прошлого вспоминаете вы? Делитесь ответом в комментариях!