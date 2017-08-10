17 снимков, которые навсегда останутся в истории
За последние несколько лет в мире было сделано больше фотографий, чем за предыдущее столетие, ведь теперь камера есть в каждом мобильном телефоне. Тем не менее фотографам из прошлого тоже удалось запечатлеть немало интересного.
AdMe.ru предлагает вашему вниманию очередную подборку снимков, которые навсегда останутся в истории.
1. Самая первая фотография человека, 1838
Если быть точнее, это дагеротипное изображение бульвара дю Тампль в Париже, сделанное Луи Дагером из своего окна весной 1838 года. На изображении могло быть гораздо больше людей, но из-за длительной выдержки Дагеру удалось запечатлеть только чистильщика обуви и его клиента.
2. Индейская татуировка на лице белой женщины, 1863
Родители Олив Оатман были убиты в 1859 году, когда ей было всего 14 лет. Сама она была похищена индейцами, а затем продана в рабство племени мохаве. После 5 лет, проведенных в племени, девушке удалось вернуться в американское общество. Вероятно, мохаве обращались с Олив не как с рабыней, а как с равной, поскольку они нанесли ей те же татуировки, что носили сами.
3. Первая известная фотография неприличного жеста, 1886
Видимо, бейсболисту Чарльзу Радборну чем-то не угодил фотограф и он, недолго думая, показал в камеру средний палец. Этот поступок остался в истории как первый в мире неприличный жест, запечатленный на фото.
4. Студенты после игры в снежки, 1893
Вот так выглядели эти студенты из Принстона после, казалось бы, невинной игры в снежки. Их легко можно принять за солдат, вернувшихся с поля боя, или за жертв разъяренных пчел.
5. Скульптор помогает ветерану замаскировать последствия ранений, 1917
В начале XX века пластическая хирургия была далека от совершенства, но у нее была альтернатива — маски, замещающие утраченные части лица. Одним из специалистов по изготовлению таких масок была скульптор Анна Колман Лэдд. Конечно, этот способ не мог вернуть пострадавшим прежнее лицо, но все же у многих из них налаживалась личная жизнь и отступали мысли о самоубийстве.
6. Самый высокий человек в истории медицинских наблюдений, 1930-е
«Добрый великан» Роберт Першинг Уодлоу на сегодняшний день остается самым высоким человеком в истории — его рост составлял 272 см при весе 199 кг. К сожалению, Роберт прожил очень короткую жизнь и умер в 1940 году в возрасте 22 лет.
7. Немецкий рабочий отказывается поднять руку в нацистском приветствии, 1936
Этого человека звали Август Ландмессер. Своим жестом он выразил несогласие с политикой Третьего рейха, из-за которой он не мог заключить брак с Ирмой Эклер, еврейкой по национальности. Впоследствии Ирму отправили в концлагерь, где она была умерщвлена, а Август оказался в штрафбате и пропал без вести.
8. Пиво в топливном баке истребителя, 1944
Конечно же, самолет «заправляли» пивом не в качестве топлива. Таким образом во время Второй мировой войны пенный напиток доставляли британским солдатам, сражавшимся в Нормандии. А до того, как пиво додумались заливать в топливные баки, бочонки с ним подвешивали к истребителям вместо боеприпасов.
9. Будущая королева Елизавета II во время службы в армии, 1945
Во время Второй мировой войны будущая королева Великобритании проходила службу в Женском вспомогательном территориальном корпусе в качестве механика и водителя скорой помощи. На этом фото принцесса Елизавета держит в руках часы — подарок от товарищей по тренировочному лагерю.
10. Американские солдаты возвращаются домой, 1945
После завершения военных действий в западной Европе дредноут «Куин Элизабет» благополучно доставил американских солдат в Нью-Йорк.
11. Софи Лорен и Джейн Мэнсфилд, 1957
Вот как описала эту ситуацию сама Софи Лорен: «Студия Paramount устроила для меня вечеринку. Там были все звезды. И вот одной из последних появилась Джейн Мэнсфилд. Она знала, что на нее все смотрят. Где были мои глаза? Да, я смотрела на ее грудь, потому что боялась, что она вывалится из платья прямо на мою тарелку».
12. Женщина с самой тонкой талией в мире, 1959
Британка Этель Грейнджер решилась на экстремальные изменения, чтобы угодить своему мужу Уильяму. Ей приходилось носить корсет, не снимая его на ночь, а также высокие каблуки и вычурный пирсинг, для чего муж собственноручно проколол нос Этель серебряной иглой. Со временем талия женщины уменьшилась с естественных 62 см до 33, что позволило ей попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
13. The Beatles переходят Эбби-Роуд в обратном направлении, 1969
Большинство из нас видело фото со знаменитой обложки альбома Abbey Road. Но существуют и другие снимки «битлов», сделанные на этом же месте — всего их было 6. Кстати, белый Volkswagen Beetle, который случайно попал в кадр, в 1986 году был продан на аукционе за 2 530 британских фунтов.
14. Один из прототипов «Дяди Сэма», 1970
Дядя Сэм, строго взирающий с агитационных плакатов — образ собирательный. Но на этом фото нетрудно заметить сходство «дядюшки» с одним из своих прототипов — ветераном по имени Уолтер Боттс.
15. Семейная фотография на поверхности Луны, 1972
Астронавт Чарльз Дьюк, участвовавший в миссии «Аполлон-16» в качестве пилота лунного модуля, оставил на поверхности нашего спутника фотографию своей семьи: себя, своей жены Дороти и их сыновей — Чарльза-младшего и Томаса.
16. Иранские поп-исполнители до исламской революции 1979 года
До исламской революции 1979 года многие жители Ирана выглядели так же, как европейцы или американцы: они носили модную одежду, женщины не скрывали волосы и даже не стеснялись появляться в бикини на пляже.
17. Курт Кобейн играет на воображаемой гитаре, 1993
Этот снимок выложил в своем инстаграме Ленни Кравиц, сказав, что он был сделан 2 сентября 1993 года во время церемонии MTV Music Awards. Ленни исполнял свой хит «Are You Gonna Go My Way», а Курт, стоя за кулисами, «аккомпанировал» ему на воображаемой гитаре.
Бонус: Леонардо Ди Каприо наконец-то получил свой «Оскар», 2016
Эта фотография была сделана относительно недавно, но она наверняка войдет в историю по двум причинам: 1) Лео наконец-то получил свой заслуженный «Оскар»; 2) актер так обрадовался, что не смог удержаться от небольшой шалости. Что ж, не будем его за это ругать, ведь он ждал заветной статуэтки целых 12 лет.
Фото на превью Mario Anzuoni/Reuters