17 снимков, которые навсегда останутся в истории

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За последние несколько лет в мире было сделано больше фотографий, чем за предыдущее столетие, ведь теперь камера есть в каждом мобильном телефоне. Тем не менее фотографам из прошлого тоже удалось запечатлеть немало интересного. AdMe.ru предлагает вашему вниманию очередную подборку снимков, которые навсегда останутся в истории.

1. Самая первая фотография человека, 1838

Если быть точнее, это дагеротипное изображение бульвара дю Тампль в Париже, сделанное Луи Дагером из своего окна весной 1838 года. На изображении могло быть гораздо больше людей, но из-за длительной выдержки Дагеру удалось запечатлеть только чистильщика обуви и его клиента.

2. Индейская татуировка на лице белой женщины, 1863

Родители Олив Оатман были убиты в 1859 году, когда ей было всего 14 лет. Сама она была похищена индейцами, а затем продана в рабство племени мохаве. После 5 лет, проведенных в племени, девушке удалось вернуться в американское общество. Вероятно, мохаве обращались с Олив не как с рабыней, а как с равной, поскольку они нанесли ей те же татуировки, что носили сами.

3. Первая известная фотография неприличного жеста, 1886

Видимо, бейсболисту Чарльзу Радборну чем-то не угодил фотограф и он, недолго думая, показал в камеру средний палец. Этот поступок остался в истории как первый в мире неприличный жест, запечатленный на фото.

4. Студенты после игры в снежки, 1893

Вот так выглядели эти студенты из Принстона после, казалось бы, невинной игры в снежки. Их легко можно принять за солдат, вернувшихся с поля боя, или за жертв разъяренных пчел.

5. Скульптор помогает ветерану замаскировать последствия ранений, 1917

В начале XX века пластическая хирургия была далека от совершенства, но у нее была альтернатива — маски, замещающие утраченные части лица. Одним из специалистов по изготовлению таких масок была скульптор Анна Колман Лэдд. Конечно, этот способ не мог вернуть пострадавшим прежнее лицо, но все же у многих из них налаживалась личная жизнь и отступали мысли о самоубийстве.

6. Самый высокий человек в истории медицинских наблюдений, 1930-е

«Добрый великан» Роберт Першинг Уодлоу на сегодняшний день остается самым высоким человеком в истории — его рост составлял 272 см при весе 199 кг. К сожалению, Роберт прожил очень короткую жизнь и умер в 1940 году в возрасте 22 лет.

7. Немецкий рабочий отказывается поднять руку в нацистском приветствии, 1936

Этого человека звали Август Ландмессер. Своим жестом он выразил несогласие с политикой Третьего рейха, из-за которой он не мог заключить брак с Ирмой Эклер, еврейкой по национальности. Впоследствии Ирму отправили в концлагерь, где она была умерщвлена, а Август оказался в штрафбате и пропал без вести.

8. Пиво в топливном баке истребителя, 1944

Конечно же, самолет «заправляли» пивом не в качестве топлива. Таким образом во время Второй мировой войны пенный напиток доставляли британским солдатам, сражавшимся в Нормандии. А до того, как пиво додумались заливать в топливные баки, бочонки с ним подвешивали к истребителям вместо боеприпасов.

9. Будущая королева Елизавета II во время службы в армии, 1945

Во время Второй мировой войны будущая королева Великобритании проходила службу в Женском вспомогательном территориальном корпусе в качестве механика и водителя скорой помощи. На этом фото принцесса Елизавета держит в руках часы — подарок от товарищей по тренировочному лагерю.

10. Американские солдаты возвращаются домой, 1945

После завершения военных действий в западной Европе дредноут «Куин Элизабет» благополучно доставил американских солдат в Нью-Йорк.

11. Софи Лорен и Джейн Мэнсфилд, 1957

Вот как описала эту ситуацию сама Софи Лорен: «Студия Paramount устроила для меня вечеринку. Там были все звезды. И вот одной из последних появилась Джейн Мэнсфилд. Она знала, что на нее все смотрят. Где были мои глаза? Да, я смотрела на ее грудь, потому что боялась, что она вывалится из платья прямо на мою тарелку».

12. Женщина с самой тонкой талией в мире, 1959

Британка Этель Грейнджер решилась на экстремальные изменения, чтобы угодить своему мужу Уильяму. Ей приходилось носить корсет, не снимая его на ночь, а также высокие каблуки и вычурный пирсинг, для чего муж собственноручно проколол нос Этель серебряной иглой. Со временем талия женщины уменьшилась с естественных 62 см до 33, что позволило ей попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

13. The Beatles переходят Эбби-Роуд в обратном направлении, 1969

Большинство из нас видело фото со знаменитой обложки альбома Abbey Road. Но существуют и другие снимки «битлов», сделанные на этом же месте — всего их было 6. Кстати, белый Volkswagen Beetle, который случайно попал в кадр, в 1986 году был продан на аукционе за 2 530 британских фунтов.

14. Один из прототипов «Дяди Сэма», 1970

Дядя Сэм, строго взирающий с агитационных плакатов — образ собирательный. Но на этом фото нетрудно заметить сходство «дядюшки» с одним из своих прототипов — ветераном по имени Уолтер Боттс.

15. Семейная фотография на поверхности Луны, 1972

Астронавт Чарльз Дьюк, участвовавший в миссии «Аполлон-16» в качестве пилота лунного модуля, оставил на поверхности нашего спутника фотографию своей семьи: себя, своей жены Дороти и их сыновей — Чарльза-младшего и Томаса.

16. Иранские поп-исполнители до исламской революции 1979 года

До исламской революции 1979 года многие жители Ирана выглядели так же, как европейцы или американцы: они носили модную одежду, женщины не скрывали волосы и даже не стеснялись появляться в бикини на пляже.

17. Курт Кобейн играет на воображаемой гитаре, 1993

Этот снимок выложил в своем инстаграме Ленни Кравиц, сказав, что он был сделан 2 сентября 1993 года во время церемонии MTV Music Awards. Ленни исполнял свой хит «Are You Gonna Go My Way», а Курт, стоя за кулисами, «аккомпанировал» ему на воображаемой гитаре.

Бонус: Леонардо Ди Каприо наконец-то получил свой «Оскар», 2016

Эта фотография была сделана относительно недавно, но она наверняка войдет в историю по двум причинам: 1) Лео наконец-то получил свой заслуженный «Оскар»; 2) актер так обрадовался, что не смог удержаться от небольшой шалости. Что ж, не будем его за это ругать, ведь он ждал заветной статуэтки целых 12 лет.