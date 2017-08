17 снимков, которые навсегда останутся в истории

1. Самая первая фотография человека, 1838

2. Индейская татуировка на лице белой женщины, 1863

3. Первая известная фотография неприличного жеста, 1886

4. Студенты после игры в снежки, 1893

5. Скульптор помогает ветерану замаскировать последствия ранений, 1917

6. Самый высокий человек в истории медицинских наблюдений, 1930-е

7. Немецкий рабочий отказывается поднять руку в нацистском приветствии, 1936

8. Пиво в топливном баке истребителя, 1944

9. Будущая королева Елизавета II во время службы в армии, 1945

10. Американские солдаты возвращаются домой, 1945

11. Софи Лорен и Джейн Мэнсфилд, 1957

12. Женщина с самой тонкой талией в мире, 1959

13. The Beatles переходят Эбби-Роуд в обратном направлении, 1969

14. Один из прототипов «Дяди Сэма», 1970

15. Семейная фотография на поверхности Луны, 1972

16. Иранские поп-исполнители до исламской революции 1979 года

17. Курт Кобейн играет на воображаемой гитаре, 1993

Этот снимок выложил в своем инстаграме Ленни Кравиц, сказав, что он был сделан 2 сентября 1993 года во время церемонии MTV Music Awards. Ленни исполнял свой хит «Are You Gonna Go My Way», а Курт, стоя за кулисами, «аккомпанировал» ему на воображаемой гитаре.