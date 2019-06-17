17 сильных фото, которые вызвали бурю эмоций у пользователей сети

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Иногда кажется, что мы видели все и удивить, растрогать или поразить нас почти невозможно. Но потом попадаются фотографии, которые так задевают за живое, что мы мысленно возвращаемся к ним раз за разом. Лапы тигра, с которым жестоко обращаются; погибший школьник, который все-таки «пришел» на свой выпускной, и взгляд влюбленных, которые еще не знают, что проживут вместе полвека, заставляют наши сердца сжаться и почувствовать себя живыми и полными чувств.

AdMe.ru собрал снимки, которые всколыхнули интернет. Взгляните на них, и они вряд ли оставят вас равнодушными.

1. Зоозащитникам удалось спасти 50 собак с мясной фермы в Южной Корее, где их выращивают на убой

2. «Мой отец был бездомным и безработным. Недавно он получил работу в больнице и смог позволить себе жилье. Вот он, пытается выглядеть крутым в новой форме»

3. Школьник бросился на одного из стрелков, ворвавшихся в школу, и дал своим одноклассникам возможность спастись. Они почтили его память на выпускной церемонии

4. Мужчина до последнего боролся с раком, чтобы увидеть своих новорожденных малышей. Он успел

5. «Моей бабушке 102 года. Благодарю всех волонтеров, которые помогли ей осуществить мечту»

6. Уровень чистоты на улицах Гонконга после массовой акции протеста, в которой участвовал 1 млн человек

7. Фотограф заметил запутавшуюся в рыболовной сети полумертвую утку, забрал домой, выходил и отпустил

8. «Помогаю очищать территорию реки Огайо. За неделю мы собрали больше 18 тонн мусора»

9. Бегунья Бетти Робинсон попала в авиакатастрофу, была ошибочно объявлена умершей, 7 недель провела в коме и 2 года училась нормально ходить. Через 5 лет она завоевала золото на Олимпийских играх

10. «Мои родители, 1955 год. Фото сделано дома у мамы перед их первым свиданием. Они были женаты 60 лет»

11. «Я пришел в приют за другим псом, но его уже забрали. И тогда я увидел Энглберта: задние лапы не работают, уши отморожены, а зубов всего 3. Я подумал: если я не заберу его, никто не заберет»

12. Смотритель национального парка в Конго обнимает гориллу. Он никогда не покидает своих подопечных, несмотря на опасность: смотрителей часто убивают браконьеры

13. Чемпион по боям без правил осуществил мечту своего фаната с синдромом Дауна и сразился с ним на ринге

14. 12-летний мальчик шьет галстуки-бабочки для собак из приютов, чтобы на фотографиях они были еще красивее и их быстрее «усыновили»

15. «Случайно встретила Тома Харди в магазине. Он оплатил мои покупки и даже помог донести их до машины»

16. «У моего брата синдром Дауна. Он любит держать на руках детей, но мало кто позволяет ему это. Вчера мы с женой дали ему подержать нашего малыша. Он обнял его и сидел неподвижно 5 минут. Я почти плачу»

17. Женщина всегда женщина

Какая фотография вызвала у вас самые сильные эмоции?