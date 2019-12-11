17 исторических личностей, которые в молодости были хороши до неприличия

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Мы привыкли видеть знаменитых ученых и деятелей искусства на страницах учебников или кадрах кинохроники уже взрослыми серьезными людьми. Однако многие из них в молодости помимо таланта обладали впечатляющими внешними данными.

Редакторы AdMe.ru рассмотрели сотни фотографий и отыскали редкие архивные кадры исторических личностей, которые в юности легко разбивали женские сердца.

1. Владимир Маяковский, поэт и художник

Страстная натура, талант и яркая внешность Владимира Маяковского притягивали поклонниц как магнит. Он легко завоевывал сердца аристократок, поэтесс, актрис и посвящал им стихи.

2. Ричард Никсон, 37-й президент США

Никсон был очень одаренным, но из-за бедности не смог поступить в Гарвард. Первую и единственную свою жену Никсон буквально взял измором: он ухаживал за учительницей средней школы 2 года, преследовал ее, но в итоге добился своего.

3. Иосиф Сталин, секретарь ЦК ВКП(б)

Сталин тщательно охранял свою личную жизнь и уничтожал малейшие свидетельства любовных отношений. Официально генсек был женат дважды. Первый раз — на пламенной революционерке Като Сванидзе (умерла от тифа), второй — на дочери революционера Надежде Аллилуевой (совершила самоубийство).

4. Антон Чехов, писатель и драматург

В молодого трепетного писателя влюблялись актрисы и просто чувствительные девушки. Сам Чехов находил вдохновение в женской красоте, что очень подробно отражено в его личных дневниках и переписке. В ЦК КПСС даже обсуждали возможность уничтожения заметок Антона Павловича, которые могли навредить светлому образу писателя.

5. Эрнесто Че Гевара, революционер

Женщины обожают бунтарей, и биография Гевары тому подтверждение. Однако Эрнесто не был кавалером мечты — он порой пренебрежительно отзывался о дамах сердца, к тому же не следил за гигиеной, обладал хамскими манерами и был низкого роста.

6. Феликс Дзержинский, революционер и политический деятель

Польский дворянин, который мечтал быть священником, а стал революционером, Дзержинский всю жизнь положил на борьбу за советскую власть. Личная жизнь для него всегда была второстепенна.

7. Никола Тесла, изобретатель

Никола Тесла был гениальным ученым, но с причудами: он следил за внешним видом и модой, но панически боялся женщин, не умел работать в коллективе и страдал от различных фобий. Тесла осознанно отказался от брака и романтических отношений, чтобы полностью отдаться науке.

8. Иван Тургенев, писатель

Будущий писатель с 15 лет был обожаем женщинами. Однако его мать Варвара Тургенева изо всех сил отгоняла от сына «неподходящих» пассий.

9. Томас Эдисон, изобретатель

Великий американский изобретатель и бизнесмен был женат дважды и являлся отцом 6 детей.

10. Марк Твен, писатель и предприниматель

Твен всю жизнь был верен своей жене, с которой целый год поддерживал роман в письмах и отчаянно добивался согласия на предложение руки и сердца. Супруги прожили бок о бок 24 года.

11. Чарли Чаплин, актер и режиссер

Чаплин официально был женат 4 раза и оставил после себя 12 наследников. Несмотря на небольшой рост (1,65 м), проблем с женщинами у харизматичного гения никогда не было.

12. Винсент Ван Гог, художник

В письмах к брату Винсент писал: «Любовь к искусству уничтожает подлинную любовь». Художник был обречен на недолгие романы, ни один из которых не закончился созданием семьи.

13. Хантер Стоктон Томпсон, писатель и журналист

Главный бунтарь американской литературы прожил сумасшедшую жизнь, которой хватило бы на десяток фильмов вроде «Страха и ненависти в Лас-Вегасе». Однако женат был всего дважды.

14. Гарри Гудини, иллюзионист и актер

О браке Гудини постоянно ходили слухи, мол, иллюзионист ни разу не ругался с женой. Влюбленные поженились спустя 2 недели после знакомства и никогда больше не расставались, фокусник писал супруге любовные письма, просто находясь в другой комнате.

15. Эрнест Хемингуэй, писатель и журналист

Писатель всегда был окружен массой поклонниц, женился 4 раза, но был не самым примерным супругом. Неряшливость и пьянство старины Хэма доводили его жен до отчаяния.

16. Боб Росс, живописец и популяризатор искусства

Боб Росс отдал армии 20 лет своей жизни, а известным стал после 40. Кто бы мог подумать, что в молодости он был таким красавчиком.

17. Джо Байден, вице-президент США

В юности Байден страдал заиканием и часами тренировался перед зеркалом, чтобы перебороть недуг. Из-за этого молодой человек был немного застенчивым (и зря).