17 исторических фото из СССР, которые вызовут светлую грусть у каждого, кто рос в те годы

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Время детства и юности всегда вызывает ностальгию и желание хоть ненадолго вернуться в прошлое. Однако машину времени пока не изобрели, поэтому остается лишь благодарить фотографов за их труд. Искусство фотографии иногда позволяет одним кадром объять всю эпоху и сказать больше, чем все исторические учебники.