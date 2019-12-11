17 исторических фото из СССР, которые вызовут светлую грусть у каждого, кто рос в те годы
Время детства и юности всегда вызывает ностальгию и желание хоть ненадолго вернуться в прошлое. Однако машину времени пока не изобрели, поэтому остается лишь благодарить фотографов за их труд. Искусство фотографии иногда позволяет одним кадром объять всю эпоху и сказать больше, чем все исторические учебники.
AdMe.ru подготовил новую порцию исторических кадров из СССР, которые вы, скорее всего, еще не видели.
1. Первые пассажиры московского метро, 1935
2. Молодая пара, 1981
3. Строительство главного здания МГУ, 1951
4. Повариха, 1930-е
5. Выходной, 1960-е
6. Снеговик, 1960-е
7. Когда в садике не хотелось спать, 1950-е
8. Бабушка и внук, 1960-е
9. Молодой отец у роддома, 1981
10. Покупатели мороженого, 1958
11. Актриса Евгения Симонова с дочерью, 1985
12. В парикмахерской, 1965
13. Портрет с покупками, 1983
14. Баскетбол, 1962
15. Новая «Ява»
16. Штопка колготок, 1983
17. Обед бригады на свиноферме, 1981
18. Городской роддом, 1977
Фото на превью Государственный исторический музей Южного Урала