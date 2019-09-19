17 исторических фото из 90-х, которые живописно показывают эпоху нашей юности
1990-е годы — яркое время, которое ознаменовалось большими потрясениями для всей страны. Те, кто жил в ту эпоху, стали свидетелями августовского путча, смерти Виктора Цоя, разгула криминала и нехватки самых простых товаров. Вместе с тем это была пора раскрепощения и моды на все яркое и увлекательное.
AdMe.ru отыскал характерные фотосвидетельства того времени.
1. Первая надпись на стене Цоя, сделанная в ночь после смерти музыканта (16 августа 1990 года)
2. Очередь в McDonald’s в Москве (1990)
3. Бизнесмен с мобильным (1990-е)
4. Журнал «Огонек» (август 1991 года)
5. Крымская набережная в Москве (сентябрь 1991 года)
6. Хлеб закончился (примерно 1991–1994)
7. Перед концертом Animals (лето 1991 года)
8. Правда (1991)
9. Майкл Джексон в Москве (1993)
10. Михаил Шуфутинский выступает у Белого дома (август 1991 года)
11. Визит принцессы Дианы в Москву (1995)
12. Борис Ельцин и Александр Лукашенко отмечают образование Сообщества России и Беларуси (апрель 1996 года)
13. Владислав Флярковский, Леонид Якубович и Владислав Листьев (1990-е)
14. В Костыринской психбольнице (конец 1990-х — 2000)
15. Борис Ельцин на сцене во время предвыборной поездки (1996)
16. 16-летний Децл (1999)
17. Работница предприятия на выдаче золотых слитков для дальнейшей переработки (1997)
А какие у вас самые яркие воспоминания о 1990-х годах?
Фото на превью Олег Ласточкин