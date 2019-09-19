17 исторических фото из 90-х, которые живописно показывают эпоху нашей юности

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1990-е годы — яркое время, которое ознаменовалось большими потрясениями для всей страны. Те, кто жил в ту эпоху, стали свидетелями августовского путча, смерти Виктора Цоя, разгула криминала и нехватки самых простых товаров. Вместе с тем это была пора раскрепощения и моды на все яркое и увлекательное.

AdMe.ru отыскал характерные фотосвидетельства того времени.

1. Первая надпись на стене Цоя, сделанная в ночь после смерти музыканта (16 августа 1990 года)

2. Очередь в McDonald’s в Москве (1990)

3. Бизнесмен с мобильным (1990-е)

4. Журнал «Огонек» (август 1991 года)

5. Крымская набережная в Москве (сентябрь 1991 года)

6. Хлеб закончился (примерно 1991–1994)

7. Перед концертом Animals (лето 1991 года)

8. Правда (1991)

9. Майкл Джексон в Москве (1993)

10. Михаил Шуфутинский выступает у Белого дома (август 1991 года)

11. Визит принцессы Дианы в Москву (1995)

12. Борис Ельцин и Александр Лукашенко отмечают образование Сообщества России и Беларуси (апрель 1996 года)

13. Владислав Флярковский, Леонид Якубович и Владислав Листьев (1990-е)

14. В Костыринской психбольнице (конец 1990-х — 2000)

15. Борис Ельцин на сцене во время предвыборной поездки (1996)

16. 16-летний Децл (1999)

17. Работница предприятия на выдаче золотых слитков для дальнейшей переработки (1997)

А какие у вас самые яркие воспоминания о 1990-х годах?