17 фотографий, сделанных в момент, когда матрица дала сбой

Все мы наверняка хоть раз мечтали о путешествиях во времени или по параллельным вселенным. Все это не более чем фантазии, и мы не задумываемся о подобных вещах всерьез. Однако наш мир хранит в себе столько тайн и загадок, что было бы глупо исключать такую возможность в будущем.

Мы в AdMe.ru собрали 17 фотографий, которые показывают, что в нашей реальности все не так однозначно.

Общественный транспорт — это конвейер репликантов

Автобус может быть как символом объединения

Так и средством передвижения для мафии

В метро матрица дает сбой особенно часто

И в нем появляются люди из параллельной реальности

Примерно так выглядит мини-квантовый скачок

Когда тебя преследует альтер эго. Даже как-то не по себе

Последствия столкновения матрицы с дальтонизмом

Похоже, вселенная сама влюбилась в Росомаху и начала штамповать Хью Джекманов

Это не глюк в матрице. Просто мир играет в «найди 10 отличий»

А это похоже на наглядную схему теории Дарвина

И снова квантовый скачок

Я отказываюсь верить в то, что это не сестры-близнецы

Но если это правда, я уже жду встречи со своим двойником. Интригующе!

В супермаркетах происходят временные искажения и можно увидеть себя в будущем. Или в прошлом?

Одинаковые упаковки порошков, одинаковые люди. Это все-таки сбой или равновесие?

50 оттенков красного и зеленого. Либо они из разных вселенных, либо у этого ресторана очень странный дресс-код

Фото на превью cameronmross
По материалам boredpanda

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  • 6 апреля 2017
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