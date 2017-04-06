17 фотографий, сделанных в момент, когда матрица дала сбой
Все мы наверняка хоть раз мечтали о путешествиях во времени или по параллельным вселенным. Все это не более чем фантазии, и мы не задумываемся о подобных вещах всерьез. Однако наш мир хранит в себе столько тайн и загадок, что было бы глупо исключать такую возможность в будущем.
Мы в AdMe.ru собрали 17 фотографий, которые показывают, что в нашей реальности все не так однозначно.
Общественный транспорт — это конвейер репликантов
Автобус может быть как символом объединения
Так и средством передвижения для мафии
В метро матрица дает сбой особенно часто
И в нем появляются люди из параллельной реальности
Примерно так выглядит мини-квантовый скачок
Когда тебя преследует альтер эго. Даже как-то не по себе
Последствия столкновения матрицы с дальтонизмом
Похоже, вселенная сама влюбилась в Росомаху и начала штамповать Хью Джекманов
Это не глюк в матрице. Просто мир играет в «найди 10 отличий»
А это похоже на наглядную схему теории Дарвина
И снова квантовый скачок
Я отказываюсь верить в то, что это не сестры-близнецы
Но если это правда, я уже жду встречи со своим двойником. Интригующе!
В супермаркетах происходят временные искажения и можно увидеть себя в будущем. Или в прошлом?
Одинаковые упаковки порошков, одинаковые люди. Это все-таки сбой или равновесие?
50 оттенков красного и зеленого. Либо они из разных вселенных, либо у этого ресторана очень странный дресс-код
Фото на превью cameronmross
По материалам boredpanda