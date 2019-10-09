17 фото, которые покажут, что идеальный кадр можно сделать в любом месте

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Фотографу Крису Эрнандесу всего 22 года, но его мастерству могут позавидовать даже профи. Он завоевал популярность благодаря своим сказочным женским портретам. Поначалу Крис выкладывал в инстаграм конечный результат своих работ, однако с недавнего времени молодой человек начал делиться с подписчиками фотографиями процесса съемок. Свои первые шаги в фотоделе он начал совершать еще в школе, постепенно оттачивая мастерство на практике и за просмотром обучающих роликов на YouTube.