17 фото, которые покажут, что идеальный кадр можно сделать в любом месте

26
7
12
5k

Фотографу Крису Эрнандесу всего 22 года, но его мастерству могут позавидовать даже профи. Он завоевал популярность благодаря своим сказочным женским портретам. Поначалу Крис выкладывал в инстаграм конечный результат своих работ, однако с недавнего времени молодой человек начал делиться с подписчиками фотографиями процесса съемок. Свои первые шаги в фотоделе он начал совершать еще в школе, постепенно оттачивая мастерство на практике и за просмотром обучающих роликов на YouTube.

Мы в AdMe.ru восхищаемся талантливыми людьми и считаем, что Крис Эрнандес — один из таких счастливчиков.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Возможно, вы тоже увлекаетесь фотографией и можете поделиться фишками из своей практики?

Фото на превью cnhphotography / Instagram

26
7
12
5k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться