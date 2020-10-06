17 фото из прошлого, которые снова воплотили в жизнь
Путешествовать во времени, увы, до сих пор невозможно. Но, пока мы ждем изобретения машины времени, можем занять себя воссозданием своих старых детских фото, чтобы узнать, насколько мы изменились. Именно этим и озадачились некоторые интернет-пользователи. Им удалось не только получить практически точные копии старых снимков, но и наполнить свои работы глубокими эмоциями.
AdMe.ru предлагает вам подборку старых воссозданных фотографий. Глядя на них, мы понимаем, что, несмотря на годы, разделяющие части коллажей, сущность людей не меняется. В конце статьи вы найдете очень своеобразный бонус.
1. «Я люблю этот мотоцикл: то же самое место, та же девушка, просто 71 год спустя»
2. «Вчера нам пришлось попрощаться навсегда с 16-летним псом, но перед этим мы воссоздали наше любимое фото с ним»
3. «22 года спустя»
4. «Мой дед и я в Токио, 73 года разницы»
5. «Разница в 22 года. Мы были в старом родном городе и заметили, что эти столбы все еще стоят перед домом детства. Дерево тоже заметно подросло!»
6. «Мы с лучшей подругой в 1986 году, в 2010 году на ее свадьбе и в 2014 году на моей свадьбе»
7. «Мое фото и фото моего дедушки с разницей в 40 лет на Великой Китайской стене»
8. «Я работаю с тем же врачом, который помог мне родиться 21 год назад»
9. «Я встретил нескольких своих друзей детства на новогодней вечеринке. Теперь мы все выглядим по-другому, но на самом деле не сильно изменились»
10. «Фото отца и сына, 1979 и 2019 годы»
11. «Воссоздали снимок ко Дню матери: дочке 15 лет»
12. «Я уломал всю свою семью повторить фотографию из моего детства»
13. «Моя бабушка и папа, 1966 и 2020 годы»
14. «Кресло то же, размеры разные!»
15. «Мой отец (около 1985 года) и я (2017 год)»
16. «Мой муж в начале 90-х и сейчас»
17. «2011 vs. 2017, мой брат и я»
Бонус: и знаменитости воссоздают свои старые фото
На этом снимке Том Круз едет на мотоцикле, как и во время съемок Top Gun в 1986 году. В 2018 году он снимался в продолжении фильма, Top Gun: Maverick, и принял участие в очень похожей сцене. Между двумя фотографиями разница в 32 года, но актер по-прежнему выглядит потрясающе!
Что в вас больше всего изменилось за эти годы? Пробовали ли вы воссоздать старую семейную фотографию?