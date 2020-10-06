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17 фото из прошлого, которые снова воплотили в жизнь

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Путешествовать во времени, увы, до сих пор невозможно. Но, пока мы ждем изобретения машины времени, можем занять себя воссозданием своих старых детских фото, чтобы узнать, насколько мы изменились. Именно этим и озадачились некоторые интернет-пользователи. Им удалось не только получить практически точные копии старых снимков, но и наполнить свои работы глубокими эмоциями.

AdMe.ru предлагает вам подборку старых воссозданных фотографий. Глядя на них, мы понимаем, что, несмотря на годы, разделяющие части коллажей, сущность людей не меняется. В конце статьи вы найдете очень своеобразный бонус.

1. «Я люблю этот мотоцикл: то же самое место, та же девушка, просто 71 год спустя»

© ryanmark01 / Reddit

2. «Вчера нам пришлось попрощаться навсегда с 16-летним псом, но перед этим мы воссоздали наше любимое фото с ним»

© Unknown / Imgur

3. «22 года спустя»

© technocraft / Reddit

4. «Мой дед и я в Токио, 73 года разницы»

© Dauntless1 / Reddit

5. «Разница в 22 года. Мы были в старом родном городе и заметили, что эти столбы все еще стоят перед домом детства. Дерево тоже заметно подросло!»

© echoenovy / Reddit

6. «Мы с лучшей подругой в 1986 году, в 2010 году на ее свадьбе и в 2014 году на моей свадьбе»

© Invisibeth / Reddit

7. «Мое фото и фото моего дедушки с разницей в 40 лет на Великой Китайской стене»

© xdylkay / Reddit

8. «Я работаю с тем же врачом, который помог мне родиться 21 год назад»

© green_teabag_ / Reddit

9. «Я встретил нескольких своих друзей детства на новогодней вечеринке. Теперь мы все выглядим по-другому, но на самом деле не сильно изменились»

© mikecdrums / Reddit

10. «Фото отца и сына, 1979 и 2019 годы»

© CuteAswang / Reddit

11. «Воссоздали снимок ко Дню матери: дочке 15 лет»

© QRLOEI / Reddit

12. «Я уломал всю свою семью повторить фотографию из моего детства»

© velligoose / Reddit

13. «Моя бабушка и папа, 1966 и 2020 годы»

© Jamescovey / Reddit

14. «Кресло то же, размеры разные!»

© claimlessjoy / Reddit

15. «Мой отец (около 1985 года) и я (2017 год)»

© that1guysittingthere / Reddit

16. «Мой муж в начале 90-х и сейчас»

© queefunder / Reddit

17. «2011 vs. 2017, мой брат и я»

© Marshallton / Reddit

Бонус: и знаменитости воссоздают свои старые фото

© Top Gun / Paramount Pictures, © Top Gun: Maverick / Paramount Pictures

На этом снимке Том Круз едет на мотоцикле, как и во время съемок Top Gun в 1986 году. В 2018 году он снимался в продолжении фильма, Top Gun: Maverick, и принял участие в очень похожей сцене. Между двумя фотографиями разница в 32 года, но актер по-прежнему выглядит потрясающе!

Что в вас больше всего изменилось за эти годы? Пробовали ли вы воссоздать старую семейную фотографию?

Фото на превью ryanmark01 / Reddit
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