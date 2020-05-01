17 доказательств того, что пришло новое время — в fashion-индустрии начинает цениться незаурядная красота

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Fashion-мир давно отказался от привычных параметров внешности модели — идеальной кожи и стандартной фигуры. Все чаще мы замечаем, что на подиум выходят девушки и парни необычной, запоминающейся наружности и становятся новыми идолами. Это происходит потому, что общество начинает ценить индивидуальность и личность, а не шаблонный типаж и стандартизированную красоту.

AdMe.ru нашел ярких представителей индустрии моды, которые сейчас покоряют мир.

1. Эллисон Гарвард

Девушка с бездонными глазами, создающая различные образы с помощью макияжа и париков, прославилась в соцсетях, еще когда училась в школе. В апреле 2020 года ее страница в инстаграме насчитывает 689 тыс. подписчиков. Эллисон дважды участвовала в шоу «Топ-модель по-американски» и оба раза заняла 2-е место.

2. Саския де Брау

Саския — модель из Нидерландов, которую в мире моды ценят за андрогинную внешность. Это позволяет ей демонстрировать как женскую одежду, так и мужскую. Девушка работает с известными модельерами мира и появляется на обложках журналов, в том числе Vogue.

3. Себастьян Гейдельберг

Себастьян — андрогинная модель из немецкого агентства AQUAMARINE Model Management. У парня длинные волосы и внешность, которая позволяет ему примерять образы унисекс. Молодой человек часто выступает на показах бренда Y/Project.

4. Джорджина Стожилкович

Изюминками внешности этой сербской модели являются нос с горбинкой и форма ушей, придающая ей сходство с эльфом. Девушку приглашают на подиумы такие законодатели мод, как Giorgio Armani, Philipp Plein, Jean Paul Gaultier.

5. Моффи Гаторн Гарди

Английская модель с детства страдает косоглазием. Но этот косметический дефект не помешал девушке стать востребованной манекенщицей. У Моффи красивые фигура и лицо, и, несмотря на проблемы с глазами, ее приглашают сниматься для обложек журналов и участвовать в модных дефиле.

6. Света Аляска

Настоящее имя модели — Света Бенюк. История о том, как простая девушка из Воронежа, работавшая менеджером в магазине, стала успешной манекенщицей, — про нее. Ее необычная внешность приглянулась скаутам из агентства Lumpen, которые и открыли ей дорогу в мир моды. А теперь Света представляет мировые бренды, среди которых, например, Balenciaga.

7. Элис Уилсон

Необычность образу этой канадской модели придают россыпь веснушек на лице и копна мелких кудряшек. Кроме того, нестандартной внешностью девушка обязана уникальной смеси национальностей. Элис выступает на показах Marc Jacobs, Tommy Hilfiger, а также снимается для Vogue и других журналов.

8. Лорна Форан

Буйство рыжих волос, светлая кожа и глаза, которые, кажется, смотрят прямо в душу, сделали Лорну востребованной модельными агентствами. В 2019 году девушка неоднократно появлялась на страницах журналов Vogue и Harper’s Bazaar.

9. Анна Кливленд

Анна Кливленд родилась в семье профессиональной модели Пэт Кливленд. С детства Анна была вовлечена в мир моды, а когда выросла, стала музой Zac Posen и Jean Paul Gaultier. Сегодня она является известной и востребованной представительницей fashion-индустрии.

10. Андреа Карраско

Андреа родом из Мексики. Ее карьера пошла на взлет после заключения контракта с нью-йоркским агентством New Icon New York. Ярко выраженные скулы модели, нос с небольшой горбинкой и томный взгляд позволяют ей воплощать разные, в том числе экстравагантные образы, которые можно увидеть на обложках Harper’s Bazaar.

11. Нико Риам

Нико — юная темнокожая модель из Лондона, с каждым днем приобретающая все большую популярность. В 2019 году девушка активно работала на модных показах, несколько раз принимала участие в дефиле Kenzo и Valentino Couture. Прекрасный шоколадный цвет кожи и высокий лоб делают ее внешность интересной и необычной. Эти особенности и подчеркивают дизайнеры и фотографы во время работы с моделью.

12. Боми Юн

Этой корейской красотке всего 22 года. Впервые она появилась в 2018 году на Неделе моды в Лондоне и сразу же вызвала пристальный интерес fashion-журналистов. В 2019 году девушку можно было заметить на многих модных показах. Кроме того, она красовалась на обложке Vogue и несколько раз на его страницах. Особенностью ее внешности являются широко расставленные глаза, придающие определенный шарм.

13. Пилар Боэрис

Пилар — модель из Аргентины. Благодаря нестандартной внешности она может быть чрезвычайно женственной или примерять образы унисекс. Последние несколько лет девушка активно дефилирует на подиумах, среди ее работодателей Balenciaga, Miu Miu, Philipp Plein, Jean Paul Gaultier.

14. Сохён Ким

Не самый стандартный даже для азиатов разрез глаз вывел эту девушку на подиум. Ким пока только завоевывает модельный бизнес, но уже подписала контракт с агентством в Лондоне и несколько раз появлялась на страницах модных журналов.

15. Ким Дэвис

Сочетание огненно-рыжих волос и очень светлых, почти незаметных бровей открыло Ким путь в fashion-индустрию. На своей странице в инстаграме она сравнивает себя с инопланетянкой. Возможно, эта неземная внешность и способствует ее популярности у фотографов и дизайнеров журналов мод.

16. Алина Болотина

О девушке из Санкт-Петербурга заговорили в 2018 году. Кроме происхождения (она праправнучка священномученика) отмечают ее необычную внешность: пронзительно голубые глаза и интересная форма губ мало кого оставляют равнодушным. За несколько лет Алина покорила модельный бизнес, участвуя во многих модных показах.

17. Маэва Маршалл

Модельная карьера этой француженки началась всего пару лет назад, но девушка сразу очаровала представителей fashion-индустрии своей необычной внешностью. Дело в том, что веснушки Маэвы расположились в причудливом и изящном узоре по всему лицу. Манекенщицу это совершенно не смущает, а модные дома только рады работать с такой фактурой.