16 зрелищных кадров от фотографа, который показывает красоту Таиланда всему миру

= Партнерский пост AdMe.ru и Depositphotos.com =

Сутипонд Сомнам — успешный стоковый фотограф и автор контент-платформы Depositphotos.com. Он живет в Таиланде и посвящает почти все свое время путешествиям, а также портретной и пейзажной фотографии. Сначала Сутипонд освоил видеосъемку и попробовал себя в роли видеорепортера, но позже заинтересовался фотографией. Сейчас его главная страсть — показывать жизнь местных людей, а также красоту природы с помощью камеры. Сегодня мы делимся серией невероятных снимков из Таиланда, Мьянмы и Вьетнама, а также историями, которые происходили во время путешествий Сутипонда.

Сутипонд Сомнам живет в провинции Саконнакхон в северо-восточной части Таиланда. Его хобби — сельское хозяйство. Изначально фотография была для него просто увлечением, но вскоре превратилась в основной источник дохода. Создавая снимки для фотостоковых платформ и клиентов, Сутипонд финансово поддерживает свою семью.

Осваивать фотографию Сутипонд начал еще в колледже. Он учился, наблюдая за тем, как работают другие фотографы, а также искал полезную информацию на YouTube. Свою первую камеру Сутипонд получил от руководителя. Это был Canon EOS 700D c объективом 18–55 мм. С помощью этого оборудования он создал серию снимков о местном сообществе.

По словам Сутипонда, он любит тревел-фотографию за приключения, связанные с охотой за лучшими кадрами, а также за возможность посетить и запечатлеть столько удивительных мест. В то же время с помощью фотографии Сутипонд рассказывает о жизни в Таиланде. Для этого он путешествует по своему и по соседним регионам с камерой, снимает, а затем делится фотографиями в соцсетях и на Depositphotos. Продажи на стоковых платформах помогают ему получить средства на следующие заграничные фототуры.

В первый фототур Сутипонд отправился в 2016 году. Это была недельная поездка в компании еще одного фотографа в живописный Баган — древний город в Мьянме, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Утренний Паган поразил меня. Я наблюдал за восходом солнца и видел, как десятки воздушных шаров летают над пагодами», — поделился фотограф.

Сутипонд Сомнам ездит в путешествия с другими фотографами, которые также хотят исследовать неизведанные регионы. Они посещают новые места не реже одного раза в год. «Город Му Кан Чай на севере Вьетнама оказался очень интересным. Рисовые террасы на склонах высоких гор оставили невероятные впечатления! И погода была просто отличной для съемки», — рассказал Сутипонд.

По мнению Сутипонда, любому путешественнику стоит как можно больше узнать о погоде и климате в тех местах, которые он планирует посетить. В то же время не следует брать с собой много одежды, потому что все нужное обычно можно купить на месте.

Финансы — второй важный аспект. Очевидно, что поездки проходят намного легче, когда у вас гибкий бюджет. «Во время путешествий я беру с собой 2 или больше фотоаппаратов, объективы 16–35 мм, 24–70 мм и 70–200 мм. Кроме этого, я рекомендую взять штатив, аккумулятор для камеры и пауэрбанк. Внешний жесткий диск и ноутбук также будут преимуществом».

Этот район Му Кан Чая привлекает многих путешественников и фотографов живописными рисовыми террасами. Сутипонду и его другу удалось сделать уникальные кадры этого места во время их поездки. «Нам потребовалось полдня, чтобы добраться до Му Кан Чая на мотоцикле. Мы с другом поднялись на самую вершину горы высотой 1 000 метров. То, что я увидел, добравшись до смотровой площадки, было просто ВАУ. Этот вид стал наградой за сложное и изнурительное восхождение».

Фотограф с удовольствием рассказал о своем рабочем процессе: «Снимая, я всегда стараюсь выбрать сплошной фон. Суть в том, чтобы удержать взгляд зрителя на модели. При съемке с контровым светом делаю так, чтобы свет попадал в кадр с одной стороны и выделял объект съемки».

«Это представители народа куи из Камбоджи, который раньше занимался ловлей диких слонов и использовал их для сбора риса. В наши дни они разводят тех слонов, которые у них уже есть. Этот кадр постановочный. На нем показаны традиционные занятия куи из прошлого», — рассказывает Сутипонд об одном из своих снимков. Эта фотография была сделана в Сурине (Таиланд) во время благотворительной фотосессии с участием местных погонщиков слонов.

Следующее фото Сутипонд снял в провинции Нонгкхай, и вот его история: «Мы увидели деревенских детей, играющих в футбол в небольшом ручье. Ворот не было, поэтому мы сделали бамбуковые и запечатлели, как мальчики играли в футбол перед заходом солнца. Мне и моим друзьям-фотографам пришлось спуститься в ручей, чтобы снять это».

Этот снимок фотограф сделал в провинции Удонтхани. Главное в нем — цвет. «Я снял рыбака, который стоит спиной к восходу солнца. Обратите внимание на градацию оттенков, которые создали композицию в этом кадре. Был золотой час, солнце вставало, и цветы лотоса как раз начинали распускаться».

Миссия Сутипонда — показать красоту Таиланда людям, которые никогда там не были. Обязательным местом для посещения на своей родине он считает Ват Пхракэу, или храм Изумрудного Будды.

Сутипонд Сомнам мечтает исследовать тайные уголки планеты со своей камерой. Для реализации этой идеи он активно ведет портфолио на Depositphotos, работает с клиентами и компаниями. Портфолио стоковых фотографий позволяет автору продемонстрировать свое творчество и найти единомышленников для будущих путешествий.