16 лучших фоторабот со всех уголков Земли по мнению престижного конкурса Sony World Photography Awards
Фотоконкурс Sony World Photography Awards считается одним из самых престижных и влиятельных в мире. Ежегодно тысячи фотографов со всех уголков планеты присылают свои работы, которые оцениваются профессиональным жюри. В этом году в международной фотопремии участвовало 319 561 изображение в различных категориях.
Sony World Photography Awards уже огласил победителей в категории «Национальная награда», где представлено по одной лучшей работе каждой страны-участницы.
AdMe.ru предлагает познакомиться с некоторыми фотографиями.
1. «Великая стена Намиба». Парануй Питхаярунгсарит, Таиланд
2. «Путь вперед». Чин Бун Ленг, Сингапур
3. «Пока ты спишь». Мартин Странка, Чехия
4. «Летающие рыболовные сети». Денни Вонг, Малайзия
5. «Впускная башня, водохранилище в Новом Южном Уэльсе, Австралия». Крис Раунд, Австралия
6. «Последовательность солнечного затмения». Вэньцзе Цяо, США
7. «Портрет Эмиля». Ник Долдинг, Великобритания
8. «Формы Лофотена». Миккель Бейтер, Дания
9. «Слюнявый жираф». Педро Джарк Кребс, Перу
10. «Ранняя осень на Балканах». Веселин Атанасов, Болгария
11. «Красота горы Бром». Чжо Вин Хлаин, Индонезия
12. «Спаривание». Петр Сабол, Хорватия
13. «Черная дыра». Деймон Бекфорд, Финляндия
14. «Безмолвное путешествие». Джеймс Гиффорд, Ботсвана
15. «Модель». Бассам Аллам, Египет
16. «Мыслитель». Ингрид Векеманс, Бельгия
Фото на превью martinstranka/instagram