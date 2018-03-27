16 лучших фоторабот со всех уголков Земли по мнению престижного конкурса Sony World Photography Awards

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Фотоконкурс Sony World Photography Awards считается одним из самых престижных и влиятельных в мире. Ежегодно тысячи фотографов со всех уголков планеты присылают свои работы, которые оцениваются профессиональным жюри. В этом году в международной фотопремии участвовало 319 561 изображение в различных категориях.

Sony World Photography Awards уже огласил победителей в категории «Национальная награда», где представлено по одной лучшей работе каждой страны-участницы.