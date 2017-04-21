16 шедевров фотографии, снятых на камеру всего за $ 1

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Чтобы привезти по-настоящему яркие, живые и запоминающиеся фотографии с отпуска, вовсе не обязательно бежать в магазин за дорогой камерой, таскать кучу оборудования и осваивать фотошоп. Все, что нужно, — обычная одноразовая «мыльница» стоимостью $ 1–8, которую можно купить повсюду. На такую камеру можно делать и великолепные фотографии под водой, не опасаясь утопить дорогую технику. Просто положите фотоаппарат в полиэтиленовый пакет или оберните в обычную пищевую пленку и ныряйте.

В отличие от цифровых камер с их огромным объемом памяти, тут всего около 27 кадров. Но зато каждый кадр будет уникальным, со своей атмосферой и отдельной историей, которую вы не устанете рассказывать.

AdMe.ru собрал для вас 16 настоящих шедевров, которые были сняты на камеру стоимостью $ 1.