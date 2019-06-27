16 щемящих фото, которые показывают, как далеко мы зашли в разрушении Земли

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14 июня за сутки в Гренландии растаяло 2 млрд тонн льда. Это 40 % территории всего острова — почти половина! Ледовый покров Гренландии обычно начинает таять в июле, и такое резкое преждевременное исчезновение льда может стать новым антирекордом. Дело в том, что ледовый щит планеты помогает отражать солнечную энергию, охлаждая тем самым Землю. Потеря такого щита может катастрофически сказаться на климате. Основной причиной таяния льдов считают глобальное потепление, связанное в том числе с деятельностью человека.

Мы в AdMe.ru были шокированы снимком ездовых собак из Гренландии, бегущих буквально по воде. И решили показать вам и другие фото о том, как неистово наша Земля молит помочь ей.

1. Собаки в упряжке везут сани по щиколотку в талой воде, после того как в Гренландии растаяло 2 млрд тонн льда за день

2. Свалка Газипур в Индии к 2020 году станет выше, чем Тадж-Махал. Власти распорядились установить на свалке сигнальные огни, чтобы в нее не врезались самолеты

3. Эти птицы не выбирали жизнь среди пластика

4. Арктика 100 лет назад и сейчас

5. Общее горе

6. Морские птицы вынуждены каждый день искать себе пищу в пластиковом мусоре

7. Запутавшись в рыболовных снастях, морской котик получил серьезное ранение. Сотни тысяч морских животных ежегодно погибают из-за брошенных человеком сетей и другого снаряжения

8. Любопытный детеныш обезьяны надел на себя пластиковый пакет, который выбросил кто-то из беспечных туристов

9. Малыш идет из школы в защитной маске из-за высокого загрязнения воздуха, Таиланд

10. Раки-отшельники обычно прячутся в ракушках. Но сегодня в океане столько пластика, что они начинают прятаться и в нем

11. Окурки на пляже

12. Экология большого города

13. Мальчик смотрит в окно из дома, возле которого образовалась целая свалка, Филиппины

14. Из-за сильного загрязнения воздуха видны лишь крыши самых высоких зданий, Македония, 2017 г.

15. Черепахи часто принимают пластик за медузу

16. Скульптура «Мальчик и море»